Právě zveřejněno

Praha - Česko by mělo začít jednat s Británií o otázce tzv. brexitu samostatně. Nemělo by čekat na to, co udělá Evropská unie, protože by to mohlo trvat dlouho. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce o společném české postoji k vystoupení Londýna z osmadvacítky hovořit příští měsíc s předsedy všech stran, které mají zastoupení ve Sněmovně.

Británie chce podle premiérky Theresy Mayové zahájit proces vystoupení z EU letos v březnu. Následovat budou dva roky jednání, během nichž se vytvoří nové vztahy s EU. Mayová před pár dny oznámila, že její země hodlá vystoupit i z unijního jednotného trhu a uzavřít nové obchodní dohody s EU i zeměmi mimo evropský kontinent. Londýn podle ní nechce ani částečné či přidružené členství v EU. Mayová prohlásila, že chce silnou Británii, která bude mít globální rozměr a která bude s EU úzce spolupracovat.

Podle Chovance by si měla Británie uvědomit, že tam pracuje mnoho občanů ze zemí EU včetně Česka, kteří by měli co nejdřív získat informace a pravidla, jak to bude po vystoupení země z unijních struktur fungovat. Česko by podle Chovance mělo v tomto směru vyvinout samostatnou iniciativu a nečekat na zbytek Evropy. "To bychom se také dočkat nemuseli, nebo by to bylo za dlouho," podotkl Chovanec.

Podle ministra zatím není jasné, jestli nakonec bude dohoda s Británií společná nebo samostatná. "My teď musíme hájit zájmy českých občanů," řekl Chovanec. Ministr doufá, že nehrozí zavedení vízové povinnosti. "Británie si nemůže myslet, že pokud omezí vstup Evropanům, že to naopak nebude stejné," uvedl Chovanec.

Chovanec také řekl, že české a britské ministerstvo vnitra vzájemně konzultují různé možnosti spolupráce. Hlavní roli však bude hrát česká diplomacie a ministerstvo zahraničních věcí.

Sobotka chce podle serveru iDNES.cz v únoru svolat schůzku předsedů sněmovních stran, tedy vládní ČSSD, ANO, KDU-ČSL a opoziční KSČM, ODS, TOP 09 a Úsvitu, který se ovšem rozdělil v průběhu volebního období na dvě strany - Úsvit a hnutí SPD. "Plánuji s nimi projednat priority naší vlády ve vztahu k brexitu. Chci, aby směrem k tomuto důležitému vyjednávání vystupovala Česká republika maximálně jednotně, abychom pro obranu práv českých občanů a zájmů českých firem měli jasnou podporu v Parlamentu. Proto je důležité mluvit i s opozicí. Uvítal bych také, aby nám aktivně pomohli i všichni čeští europoslanci, schůzku následně plánuji i s nimi," sdělil serveru Sobotka.

Chovanec nepředpokládá, že bude obnoven přesídlovací program

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nepředpokládá, že by česká vláda v letošním roce obnovila program přesídlování křesťanských uprchlíků z Iráku. Zastaven byl v loňském roce poté, co část uprchlíků odešla do Německa. Ministr to dnes uvedl v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kde také opět odmítl kvóty pro přerozdělování migrantů.

Přesídlovací program začal loni v lednu, kdy přijeli první uprchlíci. Do země jich dorazilo 89. Vláda program zrušila o čtyři měsíce později kvůli tomu, že část běženců odešla do Německa a část zpět do rodné země. "Nevidím k tomu žádný důvod, část těch lidí je zpátky doma, část je v Německu a dodneška se s německými orgány přetahujeme o to, jestli nám je vrátí nebo nevrátí. Část zůstala a integruje se. Nemyslím si, že je potřeba v tom projektu pokračovat," uvedl dnes Chovanec.

Ministr opět odmítl kvóty, na základě kterých by Česko mělo do konce letošního roku přijmout 2691 lidí ze středomořských zemí, které nejvíc zasáhla migrační krize. Země se nejprve v rámci přerozdělovacích kvót dobrovolně zapojila do relokačního programu se závazkem přijmout 1100 uprchlíků z Itálie a Řecka. Později bylo při jednáních uvnitř EU schváleno rozšíření o dalších 1591 uprchlíků, přestože Česko a několik dalších zemí tehdy hlasovalo proti rozšíření původních kvót.

"Nikdy kvóty nepřijmeme a nikdy se v tomto systému nebudeme pohybovat," řekl Chovanec. Zkritizoval také současné maltské předsednictví EU, které pravděpodobně otázku kvót vrátí zpět do hry. Podle ministra paradoxně v této zemi již systém kvót selhal při migrační krizi v roce 2009. "Je to naprostá utopie," řekl Chovanec.

Přerozdělovací kvóty se týkají krizového rozdělení 160.000 žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Podle Chovance kvóty z evropských zemí plní jen Německo a Švédsko, zatím podle něj bylo přerozděleno jen něco málo přes šest procent z plánovaného počtu uprchlíků.

V Česku je na základě kvót podle dřívějších údajů vnitra 12 uprchlíků. Další pokusy o případné přesídlení migrantů podle Chovance selhaly, protože nestrpí bezpečnostní prověrky. "Nevytrvají do jejího konce, někde se rozplynou a zmizí. V každém případě sem nepustíme nikoho, koho neprověříme," zdůraznil Chovanec.

Zákon o povýšení práva použít zbraň půjde do měsíce na vládu

Ministerstvo vnitra by mělo do měsíce předložit vládě návrh ústavního zákona, podle něhož by se mělo povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. V Otázkách Václava Moravce České televize to dnes uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle něj zatím uvnitř vlády nepanuje shoda, proti jsou ministerstva vedená hnutím ANO.

Ministr připustil, že návrh je částečnou reakcí na směrnici EU o držení zbraní, která plánuje zpřísnit podmínky pro držení zbraní. Uvedl, že chystá žalobu k Soudnímu dvoru EU. "Uděláme všechno pro to, aby ta směrnice nebyla součástí českého práva," řekl Chovanec.

Vnitro chce ústavní zákon prosadit ještě do konce mandátu vlády. Má v úmyslu umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. V okamžiku takových útoků jsou podle něj možnosti státních orgánů účinně a rychle zabránit ztrátám na životech a dalším škodám omezené. Proto chce umožnit provést obranný zásah i majitelům legálně držených střelných zbraní.

Chovanec dnes uvedl, že od návrhu nehodlá ustoupit, i když vyvolal politickou bouři. Je přesvědčen, že jde o "zdravý rozum". "Budu se snažit přesvědčit kolegy o tom, že pravda je na straně ministerstva vnitra," řekl dnes Chovanec. Návrh je podle něj vypracovaný, i když se shoda zatím nenašla. "Nechci tady zavádět žádný divoký západ. My chceme, aby prověření lidé měli možnost se podílet na zajištění bezpečnosti země," uvedl Chovanec.

S ministrem v debatě kolem ústavního zákona nesouhlasil europoslanec Stanislav Polčák (TOP 09). "Myslím si, že to je nezodpovědné," řekl Polčák. Podle něj takové právo nemá zakotven žádný jiný stát EU. "Stávající legislativa funguje, proč to povyšovat do ústavního práva," ptal se Polčák. Europoslanec také uvedl, že evropskou směrnici nepodpoří a je také možné, že neprojde.