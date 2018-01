Newcastle - Fotbalová Sparta by mohla přijít o brankářskou jedničku, Slováka Martina Dúbravku. Osmadvacetiletého reprezentanta si podle britského listu Daily Mail vyhlédl anglický Newcastle a jeho trenér Rafael Benítez. Letenští ale Dúbravkův odchod neočekávají.

"V tuto chvíli nemáme žádnou oficiální nabídku na transfer Martina Dúbravky a o jeho uvolnění v zimní přestávce neuvažujeme," uvedla Sparta v prohlášení na sociální síti.

V aktuálně třináctém celku Premier League se v první polovině sezony střídali mezi tyčemi Karl Darlow a Rob Elliot, Benítez by ale rád měl jasnou novou jedničku. Slavný španělský kouč podle listu obrátil pozornost k Dúbravkovi poté, co nevyšel záměr angažovat Kevina Trappa z Paris St. Germain. Slovenského gólmana by údajně Benítez rád získal ještě do konce tohoto týdne.

Dúbravka zamířil do Sparty v létě z Liberce a na Letné se stal jedničkou. Patřil k několika málo hráčům, kteří navzdory nevydařenému podzimu pražského klubu podávali stabilně dobré výkony.

Celkem zasáhl do jedenácti zápasů tohoto ligového ročníku a šestkrát vychytal čisté konto. V české nejvyšší soutěži má na kontě 39 startů, předtím působil v dánském Esbjergu a Žilině. Na podzim se mu dařilo i ve slovenské reprezentaci.