New York - Bomba použitá při teroristickém útoku v Manchesteru byla velmi pečlivě složená a obsahovala silnou nálož. Na uniklých snímcích z vyšetřování, které dnes zveřejnil deník The New York Times, jsou zbytky modrého batohu, který mohl být použit k přepravě výbušniny, a pravděpodobná rozbuška, již podle vyšetřovatelů pachatel zřejmě držel ve své levé ruce.

Na snímcích jsou také ukázány matice a šrouby, které rozmetal výbuch do okolí, stejně jako zbytky 12voltové baterie, která by mohla být zdrojem energie roznětky.

Předběžné vyšetřování už naznačilo, že bomba byla vyrobena s velkou pečlivostí a odborností. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj blízký vyšetřování uvedla, že "výroba takového druhu bomby vyžaduje určitou úroveň odbornosti a způsobilosti".