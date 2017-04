Washington - Americký prezident Donald Trump má kromě svého bezprostředního politického týmu ještě neoficiální skupinu poradců, z nichž mnohé žádá o konzultaci nejméně jednou týdně. Napsal to dnes list The New York Times. Každý týden si prý například šéf Bílého domu telefonuje s mediálním magnátem Rupertem Murdochem.

Murdoch Trumpa povzbuzuje, když se cítí bídně, a nabádá ho, aby se přednostně zabýval ekonomikou. Developer Richard LeFrak, další z neoficiálních poradců, naslouchá Trumpovým steskům, že stavba zdi na hranicích s Mexikem bude moc drahá. Moderátor stanice Fox News Sean Hannity upozorňuje hlavu státu, že dodržování slibu věrnosti republikánským zásadám je důležité, shrnuje newyorský list rady Trumpových přátel.

Oficiální poradní tým Bílého domu je nervózní, že prezident naslouchá hlasům, které poradci nemohou kontrolovat, což může mít nepředvídatelné následky. Znalost neoficiálních poradců, většinou bělochů staršího věku, je klíčová pro chápání Trumpových výroků a vzkazů na sociální síti twitter, napsal The New York Times.

Deník uvádí jména asi dvaceti osob, které označuje za hlavní Trumpovy poradce, ať už formální či neformální. Kromě Murdocha, přítele z dětství LeFraka a novináře Hannityho jsou mezi nimi bývalý šéf Trumpova volebního týmu Corey Lewandowski, bývalý šéf Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich nebo zámožní podnikatelé Thomas Barrack, Stephen Schwarzman, Carl Icahn či Steve Roth.

Skupinu doplňuje Trumpova choť Melania, synové Donald mladší a Eric, šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan a guvernér New Jersey Chris Christie.