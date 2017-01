Washington - Nový americký prezident Donald Trump svůj dosud nejdiskutovanější exekutivní příkaz zakazující vstup do USA občanům sedmi muslimských zemí proti zvyklostem neřešil s ministry své vlády. Podle listu The New York Times se Trump snažil co nejrychleji splnit jeden ze svých hlavních volebních slibů a nedostatečně koordinoval krok s výkonnými orgány, což přispělo k chaosu na letištích a zkomplikovalo život stovkám lidí cestujících do USA.

Přestože Trump vydal příkaz zamezující cesty do USA občanům Íránu, Iráku, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie již v pátek, ještě v prvních sobotních hodinách celní a bezpečnostní úředníci na hranicích vůbec nic netušili. Podle nejmenovaného představitele celní správy se teprve v sobotu nad ránem dozvěděli první instrukce, které však byly stále nejasné. "Pokud nic neví ministr, jak bychom mohli něco vědět my na této úrovni?" prohlásil úředník s odkazem na ministra vnitřní bezpečnosti Johna Kellyho.

Nic netušící ministr se ve chvíli, kdy Trump výnos podepisoval, bavil se svými poradci o možných důsledcích plánu, jehož podrobnosti se k němu vůbec nedostaly a nemohl se k nim vyjádřit, napsal list. Jen o málo víc věděl o dekretu ministr obrany James Mattis, který se předtím vyslovil proti zákazům vstupu muslimů na území Spojených států.

"Detaily plánu nebyly podrobně promyšleny. Není žádným překvapením, že nastal hromadný zmatek a já očekávám, že nejasnosti a chaos budou ještě nějaký čas pokračovat," řekl newyorskému listu bývalý pracovník několika ministerstev či tajné služby CIA Stephen Heifetz.

Úředníci po vydání příkazu například nevěděli, jak zacházet s lidmi, kteří již byli na území USA v tranzitních zónách letišť, či jak se postavit k držitelům takzvaných zelených karet umožňujícím pobyt a práci v USA.

Na co nejrychlejší podepsání výnosu Trumpem podle NYT tlačil především jeho vrchní poradce Steve Bannon, který již během kampaně stál za Trumpovým příklonem k velmi restriktivní imigrační politice a prosazoval, aby se z odmítání imigrantů stalo hlavní téma jeho kandidatury. Někteří členové Trumpova týmu tvrdí, že se kvůli urychlení práce snažil zamezit diskusím se členy vlády či širšího týmu Bílého domu, kteří by mohli řešit právě problematické detaily.

"Všichni, kteří to měli vědět, byli informováni," řekl newyorskému deníku další ze členů Trumpova týmu s tím, že diskuse byly dostatečné. Sám Trump ve chvíli, kdy byla v sobotu na amerických letištích zadržena více než stovka lidí, jejichž další osud byl nejasný, prohlásil, že vše funguje skvěle.