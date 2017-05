Washington - Americký prezident Donald Trump chtěl po odvolaném šéfovi Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesovi Comeym, aby zastavil vyšetřování bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který odstoupil kvůli nejasným vazbám na Rusko. Podle listu The New York Times (NYT) to vyplývá ze zápisu, který si Comey po únorové schůzce s Trumpem pořídil. Bílý dům obvinění popřel.

NYT tvrdí, že zmíněný Comeyho zápis zachycuje jeho rozhovor s Trumpem v Oválné pracovně z 15. února, tedy den po Flynnově rezignaci. Záznam sice nepodléhá utajení, deník však neměl možnost do něj nahlédnout; jeden z Comeyho spolupracovníků reportérovi ale část textu přečetl.

"Věřím, že zde vidíte prostor, jak to nechat být, jak nechat Flynna být," citoval NYT Trumpova slova ze zápisu. "Je to dobrý člověk. Věřím, že to můžete nechat být," dodal prezident s tím, že Flynn neudělal nic špatného. Comey k možnému omezení vyšetřování nic neřekl, odpověděl jen, že souhlasí s tím, že Flynn je dobrý člověk.

Bílý dům v prohlášení popis událostí tak, jak o nich NYT informoval, odmítl. "Prezident nikdy nežádal pana Comeyho ani nikoho jiného o ukončení jakékoli vyšetřování, včetně jakéhokoli vyšetřování zahrnujícího generála Flynna... Toto není pravdivé nebo přesné vylíčení rozhovoru mezi prezidentem a panem Comeym," uvedl Bílý dům.

Republikánský předseda sněmovního výboru pro dohled a vládní reformy Jason Chaffetz se mezitím obrátil na úřadujícího ředitele FBI Andrewa McCabea, aby zápis, pokud skutečně existuje, výboru předal. Kongresman rovněž uvádí, že výbor žádá předložit i všechny další zápisy či poznámky, které si Comey podle médií pořídil také z ostatních setkání či telefonátů s Trumpem.

Trump nečekaně Comeyho odvolal minulý týden v úterý. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v nyní již bývalého ředitele FBI ztratil důvěru a že ho chtěl zbavit funkce již delší dobu. V médiích se však objevily spekulace o tom, že Comeyho odchod by mohl souviset s vyšetřováním možných ruských zásahů do loňských prezidentských voleb v USA. Například agentura AP či list The Washington Post napsaly, že Comey žádal o nové peníze na další vyšetřování této kauzy, což mohlo Trumpa k odvolání šéfa FBI přimět.

Flynn do roku 2014 vedl vojenskou rozvědku DIA, loni pak Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaní. Po Trumpově lednovém nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale 14. února odstoupil kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejdříve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.

Flynnovy styky s Rusy prověřuje FBI, pozadím vazeb Trumpova volebního štábu na Rusko se zabývá několik výborů Senátu i Sněmovny reprezentantů. Výbor amerického Senátu vyšetřující údajné ruské zásahy do loňské předvolební kampaně uvedl, že s ním Flynn odmítl dobrovolně spolupracovat.