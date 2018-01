Washington - Americký prezident Donald Trump chtěl propustit zvláštního vyšetřovatele v aféře kolem ruského vlivu Roberta Muellera. Na poslední chvíli si to ale rozmyslel poté, co odchodem pohrozil i právní poradce Bílého domu Don McGahn. Informuje o tom dnes deník The New York Times (NYT) s odvoláním na dobře informované zdroje. Trump posléze označil tvrzení amerického listu jako "fake news", tedy falešnou zprávu, jak označuje údajné záměrné dezinformace.

Trump se loni v červnu chystal propustit Muellera, který byl pověřen vedením zvláštního vyšetřování možného ruského ovlivňování předloňské prezidentské předvolební kampaně, "kvůli různým konfliktům zájmů". Už vydané nařízení propustit Muellera ale na poslední chvíli zrušil poté, co právní poradce Bílého domu McGahn odmítl předat ministerstvu spravedlnosti žádost o Muellerovo propuštění a pohrozil, že raději sám odstoupí. McGahn se prý domníval, že propuštění Muellera by mělo "katastrofální důsledky".

NYT upřesnil, že Trump požadoval Muellerovo propuštění jen několik týdnů poté, co ho jmenoval náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein.

Trump podle NYT tvrdil, že Mueller nemůže být nestranný například kvůli sporu o dluh vůči jeho golfovému klubu ve virginském Sterlingu. Kromě toho se prezident domníval, že je Mueller v konfliktu zájmů, protože pracoval pro stejnou advokátní kancelář, která zastupovala Trumpova zetě a poradce Jareda Kushnera.

Samotný americký prezident informace respektovaného listu jednoznačně odmítl. "Fake news, vážení, fake news," reagoval Trump ve švýcarském alpském středisku Davosu na dotaz ohledně článku v The New York Times.

Muellerovo vyšetřování se opírá o obvinění amerických tajných služeb vůči Rusku, že se mimo jiné hackerskými útoky vměšovalo do americké předvolební kampaně s cílem pomoci Trumpovi a uškodit jeho vyzývatelce v soupeření o Bílý dům Hillary Clintonové. Bývalý šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Mueller se konkrétně zaměřuje na otázku, zda případně existovala nezákonná ujednání mezi Trumpovým volebním týmem a Moskvou. Trump vyšetřování opakovaně označil za hon na čarodějnice.