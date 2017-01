Washington - Mnoho amerických velvyslanců bude muset své zahraniční posty opustit ještě před inaugurací nového prezidenta Donalda Trumpa 20. ledna. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom dnes informoval list The New York Times. Ministerstvo zahraničí podle něj jménem Trumpova týmu rozeslalo 23. prosince příslušné pokyny politicky jmenovaným ambasadorům. Kariérním diplomatem není ani velvyslanec v Česku Andrew Schapiro.

Podle listu NYT tak Trumpův budoucí vládní tým porušil tradici a odmítl politickým velvyslancům prodloužit dobu pobytu na jejich zahraničních postech byť jen o několik týdnů či měsíců po inauguraci nové hlavy státu.

Dřívější vlády obou velkých amerických stran nechávaly některé velvyslance podle NYT často po určitou dobu ve funkci, zvlášť pokud měli děti, které v zemi působení svých rodičů chodily do školy. Učinili tak Bill Clinton, George W. Bush i současný prezident Barack Obama. Podle dopisu rozeslaného v prosinci se nyní žádné výjimky udělovat nebudou.

Takzvaní političtí velvyslanci jsou do svých funkcí jmenováni na základě úzkých vazeb k prezidentovi a po konci jeho mandátu ze svých postů obvykle odcházejí. Často se jedná o sponzory prezidentské kampaně.

Podle sdružení amerických diplomatů AFSA spadá do kategorie politických velvyslanců více než třetina amerických ambasadorů, které jmenoval odcházející prezident Barack Obama. Zbylými velvyslanci jsou kariérní diplomaté, kteří většinou zůstávají i po změně administrativy.

Takzvaní političtí velvyslanci jsou mimo jiné v Kanadě, Německu, Francii či Británii. Politicky jmenovaným ambasadorem je i velvyslanec v České republice Andrew Schapiro, který svůj odchod z Česka již avizoval na twitteru. "Budu si vždy vážit výhledů jako je tento - a budu je postrádat," napsal k fotografii zasněženého glorietu v zahradě Schönbornského paláce v Praze, ve kterém americké velvyslanectví sídlí.

List NYT uvedl, že Schapiro si již hledá bydlení v USA a snaží se přesvědčit školu svých dětí v Chicagu, aby je přijala oproti zvyklostem uprostřed školního roku. Problémy spojené se školní docházkou svých dětí se podle novin snaží nyní vyřešit také třeba američtí velvyslanci v Belgii či při OSN v Ženevě.

Někteří diplomaté podle listu nechápou, proč jim Trump nemohl udělit výjimku, když se jeho manželka Melania odmítla přestěhovat z New Yorku do Washingtonu právě proto, aby její desetiletý syn Barron nemusel měnit školu uprostřed roku. Řada velvyslanců se bude snažit o výjimku přesto požádat, a to přímo budoucího šéfa americké diplomacie Rexe Tillersona, uvedl NYT s odvoláním na své zdroje.

Republikán Donald Trump nastoupí do úřadu prezidenta Spojených států 20. ledna. Velvyslanecké posty v některých zemích by tak mohly podle agentury DPA zůstat neobsazené až několik měsíců. Nové ambasadory musí potvrdit v hlasování Senát.