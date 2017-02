New York - Zámožní byznysmeni vrhající se do politiky jsou po úspěchu Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách na vzestupu i v zemích střední a východní Evropy. Stejně jako šéf Bílého domu se řídí většinovým názorem veřejnosti a slibují skoncovat se současnou vládnoucí garniturou. Je mezi nimi i český ministr financí Andrej Babiš, napsal americký deník The New York Times.

Babiš je podle listu bezpochyby nejznámějším podnikatelem proměněným v politika ve střední Evropě. Muž obecně považovaný za nejžhavějšího kandidáta na post příštího premiéra odmítá srovnání s Trumpem, jehož označuje za špatného byznysmena. Dodává však, že s novým lídrem USA má společný odpor k migraci a sklon říkat politicky nekorektní věci, uvedl newyorský deník.

Vedle Babiše se do seznamu připraveného NYT dostal například slovenský hoteliér a mediální podnikatel Boris Kollár, polský prodejce automobilů Zbigniew Stonoga či srbský stavební magnát Bogoljub Karić.

Kollárem sestavené straně Sme Rodina se v předloňských slovenských volbách podařilo získat 11 mandátů ve 150členném parlamentu, kde používá euroskeptickou a protiimigrační rétoriku. Jeho osoba přitahuje bulvární média i proto, že má deset dětí s devíti různými ženami.

Stonoga nazval svou politickou stranu svým jménem, avšak na rozdíl od Kollára do parlamentu nepronikl a tak nyní šíří své protiimigrační názory pomocí svého webového deníku. Jeho patrně nejznámějším počinem bylo zveřejnění záznamů odposlechů polské tajné služby, které vedly k pádu několika ministrů minulé vlády.

Karić se do srbské politiky vrátil loni poté, co strávil několik let v zahraničí v obavách z vyšetřování svého údajného zapojení do organizovaného zločinu. Jeho hnutí Síla Srbska podle Karičových slov v posledních měsících nabralo desetitisíce nových členů. Spekulace o tom, že bude kandidovat v letošních prezidentských volbách, však zatím odmítá.