New York - Vyšetřování možných kontaktů volební kampaně nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem uvedl do pohybu bývalý Trumpův poradce George Papadopoulos, který se o zákulisí politického soupeření zmínil v londýnském baru jistému australskému diplomatovi. Informoval o tom deník The New York Times (NYT) s tím, že Austrálie později o případu informovala americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Papadopoulos se přiznal, že FBI lhal o schůzkách, které pro Trumpův tým připravoval, a nyní se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem spolupracuje. Bílý dům o Papadopoulosovi hovoří jako o dobrovolníkovi, který působil na nižších stupních kampaně. Papadopoulos se přitom zúčastnil několika jednání s Trumpem a dalšími předními činiteli, jako je nynější ministr spravedlnosti Jeff Sessions.

V květnu 2016 Papadopoulos popíjel v jednom z londýnských barů s bývalým australským ministrem zahraničí a nynějším vysokým komisařem Alexanderem Downerem, který zemi v Británii zastupuje, řekl, že Moskva má na Trumpovu demokratickou sokyni Hillary Clintonovou špínu, která ji zdiskredituje. Proč mu o tom řekl, jasné není, podle NYT se to ale odehrálo během pitky.

Není také známo, co přesně Downerovi řekl, ale o dva měsíce později, když byly na internetu zveřejněny uniklé e-maily demokratických činitelů, předali podle NYT Australané tuto informaci Spojeným státům.

Papadopoulos v době, kdy již působil v Trumpově kampani, navázal kontakt s maltským profesorem Josefem Mifsudem, který je stoupenec kremelského režimu a který v Moskvě často pobývá. Ten ho později seznámil s ruskými zástupci včetně ruského velvyslance v Británii, s nimiž jednal o zorganizování setkání, na němž by se hovořilo o vztazích mezi USA a Ruskem, pokud by v prezidentském úřadu byl Trump. Přes Mifsuda se Papadopoulos také očividně dozvěděl, že Rusové mají na Clintonovou diskreditující informace.

Trump spolupráci své kampaně s Ruskem odmítá, stejně tak odmítá s možností, že by se Rusko pokoušelo loňské prezidentské volby v USA ovlivnit.