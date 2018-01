New York - Amerického ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse minulý týden jako prvního člena vlády podrobil výslechu zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Napsal to dnes list The New York Times s odvoláním na informaci ministerské mluvčí. Muellera zajímalo, zda prezident Trump po převzetí funkce bránil výkonu spravedlnosti.

Mueller se snaží odhalit stopy údajného ruského vlivu na předloňské prezidentské volby v USA. Sessions se loni v březnu dobrovolně vzdal podílu na tomto vyšetřování, když se ukázalo, že zamlčel při slyšení v Kongresu dvě schůzky s tehdejším ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Sessions, který od samého počátku podporoval Trumpovu kandidaturu, se s ruským diplomatem sešel během volební kampaně.

Když se Trump dozvěděl, že Sessions se na vyšetřování ruské aféry odmítl podílet, vybuchl vztekem, uvedl The New York Times. Prezident prý tehdy řekl, že potřebuje, aby ho Sessions ochránil. V USA vykonává ministr spravedlnosti i funkci generálního prokurátora.

Když byl Mueller v květnu jmenován zvláštním vyšetřovatelem FBI v ruské kauze, rozhořčil se prý Trump podruhé. Sessions, jehož ministerstvo Muellera jmenovalo, Trumpovi nabídl svou demisi, ale prezident ji po několika dnech odmítl přijmout.

Ministr spravedlnosti je podle newyorského deníku jedním z mála lidí z prezidentova okolí, s nimiž Mueller do minulého týdne nehovořil. V několika příštích týdnech má být k výslechu rovněž předvolán bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon.