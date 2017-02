Washington - Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa se úředních povinností první dámy zatím nezhostila, což může kromě jejího image postihnout i veřejnost, napsal deník The New York Times (NYT). Bývalá modelka původem z Chorvatska Melanie se podle svého okolí na funkci první dámy připravuje.

Melanie například nedoprovázela Trumpa na nedávné cestě do Delawaru. Nepřítomnost první dámy při holdu padlému vojákovi je podle NYT jen jedním z příkladů jejího stažení z veřejného života poté, co v kampani vystupovala na Trumpovu podporu.

Trumpová se navzdory dlouholeté tradici loni rozhodla, že se neodstěhuje se svým mužem do Bílého domu, ale zůstane i se synem Barronem v luxusním rodinném bytě na Manhattanu. Současná první dáma na rozdíl od svých předchůdkyň nespěchá ani s obsazováním pozic svých nejbližších spolupracovníků jako je sekretářka a mluvčí. V Bílém domě se tak i kvůli její laxnosti hromadí nevyřízené žádosti o obvyklé prohlídky pro veřejnost, píše NYT s odvoláním na anonymní zdroje.

"(Melanie) zůstává hodně pozadu oproti tomu, kde byly soudobé první dámy v době inaugurace svých manželů," řekla Myra Gutinová z Rider University. "Jsme tady na nezmapovaném území," dodala odbornice na americké první dámy.

"Dávám dohromady profesionální a vysoce zkušený tým, což bude nějakou dobu trvat, aby se to udělalo správně," hájí se Trumpová. Její okolí tvrdí, že se chystá přestěhovat do Bílého domu, ale střídavě chce žít i v New Yorku.

Momentální nedostatek personálu ale podle NYT komplikuje Trumpové kontrolu jejího image. Kvůli chybějícím informacím o zabydlování v Bílém domě věnují sociální média pozornost tomu, jak se mračila během manželovy inaugurace.

Popularita Trumpové dosahuje 37 procent, zjistil minulý měsíc průzkum Gallupova ústavu. To je podstatně méně než u předchozích prvních dam na počátku prezidentství jejich manželů. Každý čtvrtý Američan podle průzkumu Trumpovou nezná nebo na ní nemá názor.