New York - Ukrajinská prokuratura prakticky zastavila spolupráci s americkými úřady při vyšetřování Paula Manaforta, bývalého šéfa volebního štábu Donalda Trumpa. Oznámil to dnes list The New York Times. Příčinou je prý obava, že rozzlobený Trump by mohl omezit finanční a vojenskou pomoc Ukrajině. Kyjev nedávno od Pentagonu dostal zásilku protitankových řízených střel Javelin.

Rozhodnutí ukrajinského protikorupčního prokurátora v kauze Manafort podle newyorského listu padlo v době, kdy Trumpova vláda plány na dodávku střel Javelin dokončovala. Podle informace amerických médií zbraně před nedávnem na Ukrajinu dorazily.

Trump důrazně odmítá jakoukoli tajnou spolupráci svého volebního štábu s Ruskem, kterou se snaží odhalit zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Manafort byl v roce 2016 šéfem Trumpova štábu, vyšetřován je ale zatím za pochybné finanční transakce během působení na Ukrajině. Trump vyšetřování svých spolupracovníků označuje za hon na čarodějnice - naposledy se tak vyjádřil v jednom z dnešních tweetů.

Pentagon ukrajinské armádě dodal 210 střel Javelin a 35 odpalovacích zařízení. Konečné rozhodnutí o dodávce podle The New York Times padlo počátkem března, Kyjev vyšetřování Manafortova případu zastavil koncem dubna.

Ukrajinští vyšetřovatelé pátrali po peněžním toku mezi Manafortem a bývalým proruským ukrajinským prezidentem Viktorem Janukovyčem, svrženým lidovým povstáním na jaře roku 2014. Manafort působil jako Janukovyčův poradce a peněžní odměnu podle amerických i ukrajinských vyšetřovatelů mohl inkasovat nezákonně. Mueller Manaforta podezírá z praní špinavých peněz a daňových úniků.

Manafort sice nefiguruje v hlavní vyšetřovací linii FBI, kterou je pátrání po údajném ruském vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Pokud by ale byl nucen s vyšetřovateli spolupracovat v ukrajinské kauze, mohl by poskytnout citlivé údaje i o stycích Trumpova volebního štábu s Ruskem. Jeho někdejší zástupce Rick Gates si už tuto cestu zvolil.