Washington - Dva britské příslušníky Islámského státu, kteří se podíleli na mučení a vraždění západních rukojmí, zadržely v Sýrii kurdské milice. Napsal to list The New York Times s odvoláním na informace nejmenovaných amerických činitelů. Zadržení jsou posledními živými členy původně čtyřčlenné bandy, známé kvůli britskému přízvuku jejích členů jako Beatles.

Podle newyorského listu jsou jména zadržených Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh: Vůdce jejich skupiny Mohammed Emwazi známý jako "džihádista John" zahynul v roce 2015 při útoku amerického dronu. Čtvrtý terorista Aine Davis je v tureckém vězení.

Skupina britských radikálů měla na starosti západní zajatce. Její členové se objevili na několika videích, které ukazovaly popravy britských a amerických zajatců. Jejich obětí byl v roce 2014 i americký novinář James Foley. Podle The New York Times sťali kolem třiceti lidí. Kotey, muž ghansko-kyperského původu, se narodil v Londýně, Elsheikh pochází ze Súdánu.

Podle amerického ministerstva zahraničí čtyřiatřicetiletý Kotey proslul mimořádnou brutalitou, při mučení používal elektrošoky a metodu takzvaného waterboardingu, simulovaného topení. Působil rovněž při verbování nových členů IS, mezi nimi i Britů. Devětadvacetiletý Elsheikh, který byl vězeňským dozorcem islamistů, své oběti údajně křižoval.

Američané se o jejich zadržení dozvěděli už v polovině ledna, kdy jim oba muže Kurdové předali jako podezřelé z příslušnosti k teroristům. Identifikováni byli podle otisků prstů a biometrických údajů.