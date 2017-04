New York - Severní Korea by mohla už brzy provést další podzemní jaderný test, možná nejsilnější ze všech, které dosud uskutečnila. Napsal to ve středu americký list The New York Times s odvoláním na satelitní snímky, které analyzovali američtí experti z vojenských laboratoří v Los Alamos.

Fotografie podle amerického listu dokládají zvýšenou aktivitu u hory Mantap, tedy v areálu, kde Pchjongjang jaderné testy provádí. V lokalitě vzdálené asi 350 kilometrů severovýchodně od hlavního města provádí režim dlouhodobě rozsáhlé výkopové práce při hloubení podzemních tunelů, které ale v poslední době ustaly. To by podle expertů mohlo signalizovat přípravu nového testu. Dokládá ji i intenzivní odčerpávání podzemní vody z místa předpokládané zkoušky.

Studiem snímků bylo zjištěno, že KLDR může pokusně odpálit nálož o síle až 282 kilotun, tedy zhruba dvacetinásobně silnější, než byla bomba svržená v roce 1945 na japonskou Hirošimu. Síla všech pěti dosavadních severokorejských testů byla nižší, s hirošimskou pumou zhruba srovnatelná. Jaké jsou ale severokorejské záměry, nikdo přesně neví, napsal The New York Times.

Jaderné zkoušky Pchjongjang provádí většinou při příležitosti režimních výročí. Nová zkouška by se podle amerického deníku mohla uskutečnit už brzy - v sobotu země oslaví narozeniny zakladatele dynastie Kimů, prvního severokorejského prezidenta Kim Ir-sena.

Spojené státy a jejich spojenci Jižní Korea a Japonsko sledují severokorejské provokace s rostoucím znepokojením. Vedení amerického námořnictva minulý víkend vyslalo ke korejským břehům letadlovou loď Carl Vinson doprovázenou dalšími údernými plavidly, která mají podle vojenských expertů odradit severokorejského vůdce Kim Čong-una od nových zbrojních testů. K jihokorejským břehům loď dorazí až po sobotních oslavách 105. výročí narození Kim Ir-sena.