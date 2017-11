Washington - Právníci bývalého hlavního bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna oznámili právnímu tým prezidenta Donalda Trumpa, že s ním nadále nebudou hovořit o vyšetřování údajných ruských zásahů do loňských amerických prezidentských voleb. Podle listu The New York Times (NYT), který tuto informaci dnes zveřejnil, by to mohlo znamenat, že Flynn začal spolupracovat se zvláštním vyšetřovatelem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robertem Muellerem.

V rámci vyšetřování právníci obhajoby ve Spojených státech běžně sdílí informace se svými kolegy, kteří stojí na stejné straně, poznamenala agentura AP. Podle ní je ale neetické, aby taková komunikace pokračovala, pokud chce jedna ze stran sporu vyjednat dohodu se státními zástupci.

Sám NYT ve svém článku přiznává, že ukončení spolupráce samo o sobě není důkazem o chystané či probíhající spolupráci Flynna se zvláštním vyšetřovatelem Muellerem. Podle informací amerického listu jsou ale Trumpovi právníci o tomto důvodu přerušení komunikace přesvědčeni.

Flynn do roku 2014 vedl vojenskou rozvědku DIA, loni pak Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaní. Po Trumpově lednovém nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce.

Po 24 dnech ve funkci musel ale Flynn odstoupit kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Viceprezidentovi Mikeovi Penceovi nejprve řekl, před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.

Právní zástupci Flynna i jeho syna Michaela Flynna mladšího, který se svým otcem úzce spolupracoval, odmítli informace listu The New York Times komentovat. "Nikdo by z toho neměl činit závěr, že to znamená, že by generál Flynn spolupracoval (s vyšetřovatelem Muellerem) proti prezidentovi," řekla agentuře Reuters Trumpův právník Jay Sekulow.

Kromě role v údajném ruském vměšování do amerických prezidentských voleb Muellerův tým prověřuje také Flynnovu lobbyistickou činnost se zaměřením na obvinění z praní špinavých peněz, lhaní federálním agentům i na jeho roli v možném plánu únosu Fetthulaha Gülena, hlavního oponenta tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ze Spojených států do Turecka.