New York - Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) skutečně v roce 2016 vyslal do volebního štábu Donalda Trumpa svého informátora, aby zjistil podrobnosti o údajných stycích volebního týmu s Ruskem. Napsal to list The New York Times. Potvrdil tak dřívější informace médií, které v pátek prezident na twitteru označil za "největší politický skandál všech dob".

Informátorem byl podle newyorského listu americký vysokoškolský učitel působící v Británii, který se koncem léta 2016 dostal do kontaktu se dvěma členy Trumpova štábu Carterem Pagem a Georgem Papadopoulosem. Oba FBI podezírala, že s Ruskem udržovali tajné kontakty.

Skandál kolem tajného informátora, kterého republikánští kongresmani označili za "špiona ministerstva spravedlnosti", se stal důvodem zuřivé bitvy mezi vedením FBI a Trumpovými spojenci v Kongresu, napsal The New York Times. Poslanci podporující Trumpa obviňují FBI z překročení pravomocí a žádají, aby jim ministerstvo spravedlnosti o "špionovi" sdělilo detailní informace. Vyšetřovatelé to odmítli.

Newyorský deník napsal, že totožnost informátora zná, nezveřejní ji ale s ohledem na jeho bezpečnost. Podle The New York Times není důvod se domnívat, že by informátor porušoval zákony nebo pravidla FBI. Nasazen byl prý do Trumpova štábu poté, co se FBI dozvěděla, že Papadopoulos má informace o kompromitujících materiálech na Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou, které má k dispozici Moskva.

Podrobností o využití tajného informátora je podle amerického listu málo. Není známo, zda ho FBI platila ani jak dlouho jeho mise trvala.