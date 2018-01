Prezident Miloš Zeman hovoří na tiskové konferenci v TOP Hotelu Praha, poté co byl 27. ledna 2018 oznámen výsledek druhého kola prezidentských voleb. Zeman byl zvolen i na další funkční období.

Prezident Miloš Zeman hovoří na tiskové konferenci v TOP Hotelu Praha, poté co byl 27. ledna 2018 oznámen výsledek druhého kola prezidentských voleb. Zeman byl zvolen i na další funkční období. ČTK/Krumphanzl Michal

New York - Po volební kampani zaměřené na otázku zdvořilosti v politice a na místo České republiky v Evropě se voliči rozhodli se přidržet prezidenta Miloše Zemana, napsal dnes americký list The New York Times (NYT).

Podle deníku se voliči přidrželi i jeho populismu, který se často vyznačoval svou sžíravostí a cejchováním, což vedlo k nelibosti vůči muslimským přistěhovalcům a narušoval vztah země k jeho spojencům na Západě.

Jeho oponent a politický nováček Jiří Drahos, jehož názory nebyly dobře známy, se snažil představit sebe jako protilátku na to, co charakterizoval jako Zemanovu vládu s trpkou příchutí a rozdělující společnost. Odmítnutím jeho nabídky pevného svazku s Evropskou unií a přihlášení se k jejím hodnotám je tak země připravena pokračovat ve stejném euroskeptickém směru jako její sousedé Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Zároveň v souvislosti s obviněními z ruského vměšování do předvolební kampaně cituje NYT analytika z pražského Institutu Aspen Michala Kořána, podle kterého "Rusové nemohou být šťastnější".