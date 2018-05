Opava - Na nic nečekali, patnáctý titul za sebou zapili basketbalisté Nymburka v Opavě rovnou na palubovce pár okamžiků po skončení druhého finále. Superfavorit domácí soutěže ho po dominantním výkonu ovládl zcela jednoznačně 114:73 a v minimálním počtu dvou utkání si prodloužil pobyt na českém basketbalovém trůnu.

Prakticky od patnácté minuty bylo jasné, že zázrak se v Opavě nestane. Nymburk si už ve druhé čtvrtině vypracoval třicetibodový náskok. "Byli jsme si moc dobře vědomi, že Opava může v domácím prostředí být nebezpečná. Pohlídali jsme si to, opřeli jsme se do toho od začátku a měli jsme to celou dobu pevně ve svých rukách," řekl nymburský Pavel Pumprla, autor čtrnácti bodů.

Sekt by mohli Středočeši otevřít už v průběhu utkání. Přibližně třicetibodový náskok s přehledem udržovali až do konce. Rychlé špunty ale vystřelily ke stropu vyprodané opavské haly až po utkání.

"Nijak jsme to nenaplánovali. Vezmeme pohár, zapijeme to. Oslavíme to s našimi fanoušky. Oslavy titulu se rozhodně neomrzí, dneska to bude náročné," usmíval se Pumprla, který před příchodem do Nymburka nastupoval právě za Opavu a ve Slezsku si vybudoval i výborné hráčské renomé.

Atmosférou v opavské hale byl unešený. "Už za mých let se tady skvěle fandilo. Ale to, co dnes předvedli lidi v Opavě, to bylo vážně neskutečné. Udělali finálovému utkání parádní kulisu. I proto jsem rád, že se Opava tak zvedla, kvůli lidem si to zaslouží," uvedl Pumprla.

Domácí fanoušci zachovali dekorum i při slavnostním defilé mistrů a ocenili je sportovním potleskem. Řada fanoušků se po utkání s hostujícími hráči na palubovce i fotila, basketbalisté i s pohárem ochotně pózovali před mobilními telefony.

"Cesta bude asi dlouhá. Ale to je nám teď jedno. Uvidíme, jak to bude probíhat," tvrdil Pumprla, který se po utkání stejně jako celé družstvo převlékl do triček s výčtem všech patnácti mistrovských titulů na přední straně.