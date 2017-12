Soluň - Basketbalisté Nymburku vyhráli v Lize mistrů počtvrté za sebou, na palubovce Arisu Soluň zvítězili 71:65. Připsali si tak už jedenáctou soutěžní výhru v řadě a poskočili na druhé místo skupiny D.

Basketbalisté Nymburku vyhráli v Lize mistrů počtvrté za sebou, na palubovce Arisu Soluň zvítězili 71:65. Připsali si tak už jedenáctou soutěžní výhru v řadě a poskočili na druhé místo skupiny D.

Nymburk v prvním poločase potvrzoval svou velmi dobrou formu a vypracoval si vedení až o 25 bodů (37:12). Dařilo se zejména Kendrickovi Rayovi, který byl s 22 body nejlepším střelcem vítězů. Soluň naopak měla velký problém prosadit se proti obraně českého mistra a za poločas dala jen 23 bodů.

Jenže do třetí čtvrtiny nastoupili hráči Soluně šňůrou 13:0, čtyři minuty nedovolili Nymburku ani bod a vrátili se do hry. Rozstřílel se zejména Michalis Tsairelis, který byl s 23 body nejlepším střelcem utkání.

Čtyři minuty před koncem se Soluň dokonce dostala do vedení 61:60, ale pak dal dvě trojky po sobě Eugene Lawrence a vrátil Nymburku klid. Definitivně pak rozhodla trojka Dardana Beriši minutu před koncem na osmibodový rozdíl.

"Byl to jeden z nejtěžších zápasů, jaké jsme zažil. Dobře rozehrané utkání jsme si ve druhé půli málem prohráli. Bylo těžké na to reagovat. Ale kluci ukázali, že mají velký charakter a srdce. Můžete řešit taktiku, ale na konci je to vždy o lidech a my máme v týmu skvělé osobnosti," řekl na tiskové konferenci trenér Nymburku Oren Amiel.

Nymburk tak zakončil třízápasovou venkovní šňůru se stoprocentní bilancí, neboť před Soluní vyhrál v Zielone Goře a Nanterre. Před Arisem má v tabulce náskok dvou výher. Další utkání sehraje český mistr až 9. ledna doma s Bonnem.

Aris Soluň - Nymburk 65:71 (11:17, 23:42, 45:51)

Nejvíce bodů: Tsairelis 23, Vasilopulos 17, Athinaiu 10 - Ray 22, Beriša 15, Lawrence 8.

Besiktas Istanbul - Ostende 87:77, Bonn - Zielona Góra 72:58.