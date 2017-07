Ilustrační foto - Odveta finále play off ligy basketbalistů: Nymburk - Děčín, 23. května v Nymburku. Domácí hráči slaví zisk titulu.

Ilustrační foto - Odveta finále play off ligy basketbalistů: Nymburk - Děčín, 23. května v Nymburku. Domácí hráči slaví zisk titulu. ČTK/Vostárek Josef

Mies (Švýcarsko) - Basketbalisté Nymburku se v základní skupině C Ligy mistrů utkají s Avellinem, Besiktasem, Zielonou Górou, Ostende, Arisem Soluň a dvěma kvalifikanty. Rozhodl o tom dnešní los v sídle mezinárodní federace FIBA ve Švýcarsku.

"Na první pohled ta skupina vypadá jako složitější než ta loňská, ale nerad dávám na první dojem," řekl ČTK člen představenstva Nymburku Ondřej Šimeček. "Za těch hodně sezon jsme se naučili, že nemá cenu po losu hodnotit, jestli je to těžká či lehká skupina. Ale když se podíváme na složení týmů, tak nás nečeká nic jednoduchého. S tím jsme však počítali dopředu," dodal.

Dva kvalifikanty pro skupinu D určí tři předkola. Jeden vzejde ze souboje mezi francouzským celkem Nanterra a postupujícím ze zápasů mezi kosovským mistrem Prištinou, Cmoki Minsk a Budivelnikem Kyjev. Druhého postupujícího určí utkání Telekomu Bonn s nejlepším z duelů mezi Badalonou, Dinamem Tbilisi a finským mistrem Katajou.

Z loňské skupiny si tak Nymburk zopakuje určitě jen souboj s Arisem Soluň. Doma vyhrál 87:79, venku pak smolně prohrál po náročné cestě 79:83. "Hned jsme si vzpomněli na náročné cestování do Soluně, takže se budeme modlit, abychom tam nehráli v zimě, kdy tam cestování může komplikovat sníh," uvedl Šimeček.

K favoritům skupiny by měl patřit finalista turecké ligy Besiktas, semifinalista italské ligy Avellino spolu s polským mistrem Zielonou Górou. Spolu s nimi by se o čtyři postupová místa měl prát Nymburk a belgický mistr Ostende. Týmy na pátém a šestém místě přejdou do Evropského poháru.

"Naším cílem určitě bude postoupit ze skupiny, ale hodnotit, nakolik to bude reálné, je ještě brzy, protože většina týmů ještě nemá poskládané kádry," dodal Šimeček.

Los Ligy mistrů basketbalistů:

Skupina A: Monako, Hapoel Holon, Murcia, Jenisej Krasnojarsk, Sassari, Oldenburg, kvalifikant, kvalifikant.

Skupina B: Gaziantepspor, Élan Chalon, Tenerife, Neptunas, Ventspils, PAOK Soluň, kvalifikant, kvalifikant.

Skupina C: AEK Atény, Benátky, Olimpija Lublaň, Bayreuth, Banvit Bandirma, Štrasburk, kvalifikant, kvalifikant.

Skupina D: Nymburk, Avellino, Besiktas Istanbul, Zielona Góra, Ostende, Aris Soluň, kvalifikant, kvalifikant.