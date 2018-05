Praha - Basketbalisty Nymburku dělí dvě vítězství od zisku patnáctého ligového titulu v řadě. V cestě jim ale stojí nepříjemná překážka v podobě rozjeté Opavy, která v play off vyřadila Olomoucko 4:0 na zápasy a druhý tým základní části Pardubice 4:1. Série hraná na dvě vítězství začne v pondělí v Nymburce v 18:00 v přímém přenosu ČT Sport.

Nymburk vládne české lize nepřetržitě od roku 2004. O rok dříve ho ve finále porazila právě Opava a získala svůj čtvrtý titul. Od té doby ale ve finále chyběla, dokonce spadla z nejvyšší soutěže, ale nyní je zpět na vrcholu a připravená Nymburk potrápit.

Právě Opava připravila loni v semifinále Nymburku jedinou porážku z posledních 62 zápasů play off NBL, když doma zvítězila 80:76. A ráda by to minimálně zopakovala.

"Uvidíme, jak bude soupeř připravený. Jde o zkušený mančaft, z něhož máme respekt. Nemůžeme ale do finále jít s tím, že jsme druzí a ty nadcházející zápasy nějak odehrajeme a bude konec sezony. To bych nechtěl, to bychom dehonestovali čtvrtfinálovou i semifinálovou sérii. Doufám, že budeme Nymburku dobrým soupeřem a finále bude kvalitní," řekl opavský trenér Petr Czudek.

Obhájce nechce nechat nic náhodě a rád by sérii ukončil už ve čtvrtek v druhém utkání v Opavě. "Od Opavy lze čekat zcela uvolněný, ovšem zároveň namotivovaný výkon, protože pro většinu jejich týmu je to první finále. Rozhodně se nevzdají zadarmo. My ale musíme hledět hlavně na to, jak k tomu přistoupíme sami. A pokud zahrajeme, čeho jsme schopní, neměli bychom mít strach," řekl nymburský kapitán Pavel Pumprla.

Opava se bude spoléhat zejména na bojovnost, agresivní obranu a střelbu trojek. "Jejich trojky vychází z toho, jak týmově hrají. Jsou schopni se najít a dobře o sobě vědí. Jak to dělají v útoku, tak si dokážou vypomoci i v obraně. Nedělají velké chyby. Týmovost je u nich nejlepší ze všech našich soupeřů. Obrovská zbraň," oceňuje Pumprla kvalitu soupeře.

Pro Nymburk bude hlavní otázkou, jak rychle se rozehraje poté, co od jeho posledního zápasu uběhlo 16 dní. "Stačí pět šest dní bez zápasu a už se to začíná projevovat. Věřím, že to na nás znát nebude. Tréninky jsme této skutečnosti přizpůsobili, sehráli jsme i nějaké zápasy pět na pět," řekl nymburský kapitán.

Při současném systému finále na dvě vítězství bude pro Nymburk důležité zvládnout první domácí zápas, aby se před odvetou nedostal do problémů. "Prohraješ první zápas a musíš vyhrát další venku, jinak je konec. Prohrát doma a jet do Opavy, kde jsou domácí ještě o padesát procent silnější, by byla hodně složitá situace, nikoliv však neřešitelná," uvedl Pumprla.

Oba celky by se v příští sezoně měly představit v Lize mistrů, pro Opavu to bude premiéra. Trenér Czudek tak může finále pojmout i jako ukázku toho, kteří jeho svěřenci jsou na podobně těžká utkání v elitní soutěži připraveni, a na kterých postech naopak bude třeba posílit.