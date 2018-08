Finále play off basketbalové ligy mužů - 2. zápas: Opava - Nymburk, 24. května 2018 v Opavě. Hráči Nymburka slaví titul.

Praha - Basketbalisté Nymburku se v této sezoně Ligy mistrů představí i v Praze, kde budou muset sehrát tři ze sedmi domácích zápasů ve skupině. Noví majitelé klubu sice během léta vyvraceli zájem o přesunutí klubu do Prahy, vedení soutěže jim však kvůli nevyhovující domácí hale nakázalo odehrát alespoň tři zápasy jinde. Volba tak padla na pražskou halu Královka.

"Bohužel naše hala v Nymburce neodpovídá regulím a vedením soutěže nám bylo určeno, že musíme tři zápasy odehrát v hale, která tyto normy splňuje. Rozhodli jsme se pro pražskou Královku, kde změříme síly s AEK Atény, Brose Basket Bamberg a Hapoelem Jeruzalém," řekl pro klubový web generální manažer Rudolf Šimeček. "Věřím, že naši věrní fanoušci si nenechají utéct ani tyto zápasy a pomohou vytvořit pravou domácí atmosféru i v dočasném azylu," dodal.

Nymburk vstoupí do třetí sezony Ligy mistrů 9. října v Dijonu. První domácí zápas sehraje 16. října v Praze proti obhájci titulu AEK Atény. Další pražské zápasy basketbalisty čekají 20. listopadu a 22. ledna.

Nymburk byl nalosován do skupiny, kde vedle AEK Atény změří síly s Bambergem, Fuenlabradou, Dijonem, Hapoelem Jeruzalém, Lietkabelisem Panevežys a kvalifikantem, který vzejde ze čtveřice Cantu, Szolnok, Larnaka a Antverpy.

Do play off postoupí čtyři nejlepší celky, přičemž dvojice pro osmifinále tentokrát určí los. Týmy na pátém a šestém místě budou pokračovat v play off FIBA Europe Cupu.

Program Nymburku v Lize mistrů:

9. října: 20:30 Dijon - Nymburk,

16. října: 18:30 Nymburk - AEK Atény (Praha Královka),

24. října: 18:00 Lietkabelis - Nymburk,

31. října: 18:30 Nymburk - kvalifikant (SC Nymburk),

7. listopadu: 18:45 Jeruzalém - Nymburk,

14. listopadu: 20:30 Fuenlabrada - Nymburk,

20. listopadu: 18:30 Nymburk - Bamberg (Praha Královka),

11. prosince: 18:30 Nymburk - Dijon (SC Nymburk),

19. prosince: 18:30 AEK Atény - Nymburk,

8. ledna: 18:30 Nymburk - Lietkabelis (SC Nymburk),

15. ledna: kvalifikant - Nymburk,

22. ledna: 18:30 Nymburk - Hapoel Jeruzalém (Praha Královka),

29. ledna: 18:30 Nymburk - Fuenlabrada (SC Nymburk),

6. února: 20:30 Bamberg - Nymburk.