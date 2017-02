Sassari (Itálie) - Basketbalistům Nymburka hrozí vyřazení z Ligy mistrů. V úvodním duelu předkola play off totiž prohráli na hřišti Sassari vysoko 72:94. V domácí odvetě tak za týden musí čeští šampioni porazit bývalého účastníka Evropské ligy minimálně o 23 bodů, aby prošli do osmifinále.

Český mistr přitom odehrál velmi dobrý první poločas. Na hřišti působil aktivnějším dojmem a udržoval si těsné vedení. V poslední sekundě však dostal smolnou trojku z poloviny hřiště, což byl začátek velkého obratu.

Do druhé půlky nastoupil Nymburk nekoncentrovaně, zbytečnými ztrátami a nepozorností v obraně dovolil domácím šňůru 14:0 a hráči Sassari se dostali do euforie. Proměňovali trojky, rychle si vybudovali náskok až o 21 bodů a hosté najednou nevěděli, co hrát.

V poslední čtvrtině šlo už jen o to, zda se hostům podaří ztrátu co nejvíce snížit a vykřesat naději do odvety. Jenže rozjetý domácí celek to nedovolil a uhájil nadějné vítězství, své nejvyšší v sezoně.

"První půlka byla velmi dobrá. V poslední minutě jsme ale dali domácím šanci se nadechnout a to je nakoplo do druhé půle. Začali agresivně a my se jich nezachytili. Nezvládli jsme to mentálně. Doufám, že na domácí palubovce to bude odlišné utkání. Rozdíl ve skóre je velký, ale věřím, že to ještě můžeme zvrátit," řekl trenér Nymburka Ronen Ginzburg na pozápasové tiskové konferenci.

Dinamo Sassari - Nymburk 94:72 (20:23, 42:41, 71:54)

Nejvíce bodů: Stipčevič 20, Lacey 18, Bell 16, Lawal 11 - Sant-Roos 15, Allen 14, Simpson 13, Welsch 12. Fauly: 15:19. Trestné hody: 17/13 - 6/6. Trojky: 13:8. Doskoky: 36:41.