Nymburk - Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů končí v osmifinále. V dnešní odvetě prohráli s AEK Atény doma 82:93 a promrhali tak nadějný náskok z prvního duelu, který vyhráli 98:88. Rozhodující trojku dal tři sekundy před koncem Kevin Punter.

Pro Nymburk to byla teprve druhá porážka z posledních 34 soutěžních duelů. Dal tak vzpomenout na loňský rok, kdy rovněž v prvním kole play off vypadl se Sassari také v koncovce. Nepovedlo se mu tak vyrovnat klubové maximum v podobě čtvrtfinále Evropského poháru z let 2010 a 2012.

"Je to devastující, zvláště po jinak dobré sezoně a vydařeném prvním utkání. Ale práci jsme nedokončili. Zápas jsme měli ve svých rukou a zahodili jsme ho," litoval Vojtěch Hruban. "Dopadlo to stejně jako loni. Nevím, jestli je to zakleté. Zase jsme si to prohráli vlastními chybami a o to více je to frustrující a depresivní. Je to obrovská škoda, protože sezonu jsme měli skvěle rozjetou a věřili jsme si i na další kolo. Místo toho je hotovo a musíme se soustředit jen na českou ligu," dodal.

Český šampion si mohl dovolit prohrát maximálně o devět bodů. Třetí nejlepší řecký tým se snažil rychle manko stáhnout a domácí museli od začátku spíše dotahovat. Ve druhé čtvrtině se jim navíc zranil nejzkušenější hráč Petr Benda, který špatně dopadl a musel ze zápasu odstoupit s poraněnou achillovkou.

"Věděli jsme, že dnes nám už nepomůže. Na hřišti určitě chyběl, všichni víme, jak je moc platný na obou stranách hřiště. Doufejme, že se dá brzy do kupy," řekl Jaromírr Bohačík. "Hlavně v obraně na výpomoci by nám Benďák hodně pomohl. Tam nám chyběl a bude chybět, protože co jsem slyšel, to má na dlouho," připustil Hruban, který poukázal i na absenci dalšího důležitého hráče Dardana Beriši.

Atény se ještě v první půli dostaly do vedení o osm bodů, pak ale sehrál důležitou roli Kendrick Ray, který trefil dvě trojky po sobě a udržel Nymburk v kontaktu. Spolu s ním byly tradičními oporami i Jaromír Bohačík, Pavel Pumprla, Vojtěch Hruban a Eugene Lawrence.

Ve třetí čtvrtině se Nymburku povedlo odskočit soupeři až na sedm bodů, jenže Řekové se nevzdali a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny se znovu dostali do hry šňůrou 13:2. Rozstřílel se zejména Manny Harris. Hráč se zkušenostmi z NBA nakonec zaznamenal skvělých 36 bodů, což je nejlepší individuální výkon této sezony Ligy mistrů.

"Harris byl dnes výborný. Je těžké ho bránit, je to výborný atlet. Chytil se, my ho chtěli tlačit do těžkých střel, ale on dával všechno," řekl Bohačík.

Nymburk začal dělat zbytečné chyby, daroval soupeři několik míčů a minutu před koncem soupeř smazal ztrátu z prvního duelu. Nymburk si sice zásluhou Raye vzal postupový výsledek zpět a následně ubránil soupeře, jenže kapitán Pumprla nedal dva trestné hody a soupeř to potrestal postupovou trojkou tři vteřiny před koncem.

"Nevím, jestli to bylo nervozitou. Oni změnili obranu na zónu a my do toho moc neuměli. Nehýbali jsme se a byly z toho ty ztráty," popisoval Bohačík. "Dělali jsme chybná rozhodnutí, přestali jsme hrát rychle dopředu a přišel hrdinský komplex, kdy se to někteří hráči snažili rozhodnout sami. A takových střel, jako byla ta poslední, moc nepadne. Punter přes Pavla Pumprlu nemohl vidět koš, přesto to dal. Ale to se prostě stává," dodal Hruban.

Podle trenéra Orena Amiela ale je třeba hodnotit celou sezonu a ne jen jedno utkání. "Můžeme teď brečet z porážky, ale je třeba vidět, že sezona to byla jinak vydařená. Předváděli jsme dobré výkony, hráči ukazovali charakter, ale dnes nám to bohužel nevyšlo. Na konci nám chybělo trochu štěstí. Mám tu ale skupinu velmi dobrých kluků, musíme zvednout hlavu a soustředit se na českou ligu," řekl Amiel.

Nymburk - AEK Atény 82:93 (21:22, 40:42, 68:64)

Nejvíce bodů: Ray 18, Hruban 15, Bohačík 13, Lawrence 11 - Harris 36, Šakota a Larentzakis po 11, Punter 9. První zápas: 98:88, postoupil AEK Atény.