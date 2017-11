Nymburk - Basketbalisté Nymburku dnes přivítají v 6. kole Ligy mistrů Ostende a vědí, že nutně potřebují nad belgickým týmem vyhrát. Po dvou porážkách za sebou totiž klesli do dolní poloviny tabulky a další domácí ztráta by je dostala do těžké pozice.

Nymburk už v této sezoně doma prohrál s Nanterre a Besiktasem, a tak potřebuje další domácí duel zvládnout. Zvláště když ho pak do konce roku čekají už jen tři venkovní zápasy.

"Bude to zápas, který může hodně napovědět o našem dalším účinkování v Lize mistrů. Jednu prohru, takříkajíc mimo očekávání, jsme si vybrali už proti Nanterre a další už bychom si dovolit neměli," řekl pivot Martin Kříž.

Důležité bude, jak se Nymburk vypořádá s vysokými pivoty Ostende. Klíčovou postavou belgického celku je 213 centimetrů vysoký Nigerijec Tonye Jekiri, který je s průměry 11,6 bodu a sedm doskoků na utkání nejužitečnějším hráčem týmu.

Doplňují ho belgický křídelník Jean Salumu, srbský rozehrávač Dušan Dorděvič, dvojnásobný nejlepší hráč belgické ligy, a Američané Chase Fieler a Mike Myers. V týmu je také bývalý hráč Nymburku Marko Jagodič-Kuridža, ten však do žádného zápasu letos nenastoupil.

"Na rozdíl od nás mají dva obrovské pivoty, takže to bude zápas plný rotací a vypomáhání. Je to tým, který hraje hodně dovnitř-ven-dovnitř-ven a střílí spoustu trojek. Má zkušeného rozehrávače," řekl o soupeři Vojtěch Hruban. "Mě upoutal pivot Mike Myers. Hráč, který hodně skáče a má ruce jak polovina našeho týmu nohy," dodal Kříž.

Ostende začalo skupinu výhrou v Bonnu, ale pak třikrát za sebou prohrálo. Na palubovce Nanterre však jen o bod a navíc se v minulém kole chytlo výhrou 82:78 nad Zielonou Gorou.

Úterní utkání v nymburském sportovním centru začne v 18:30 v přímém přenosu O2TV Sport.

1. Besiktas Istanbul 5 4 1 375:320 9 2. Nanterre 5 4 1 391:359 9 3. Avellino 5 3 2 392:379 8 4. Zielona Góra 5 2 3 365:365 7 5. Nymburk 5 2 3 387:388 7 6. Ostende 5 2 3 336:362 7 7. Aris Soluň 5 2 3 340:383 7 8. Bonn 5 1 4 359:389 6