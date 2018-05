Nymburk - Nymburští basketbalisté jsou připraveni i v příští sezoně hrát Ligu mistrů a navázat na účast v úvodních dvou sezonách, ve kterých se vždy probojovali do vyřazovací části. Ačkoli klub stále hledá nového majitele poté, co Miroslav Jansta před rokem oznámil záměr odejít, je finančně zajištěný a připravený na start v nejprestižnější soutěži pod hlavičkou FIBA. Také chce udržet současný úspěšný kádr.

"Pro následující sezonu jsme organizačně i po stránce finanční připraveni zúčastnit se této stále kvalitnější soutěže. Účast v Lize mistrů je obohacením a skvělou možností mezinárodní konfrontace pro náš klub," řekl nymburský manažer pro mezinárodní soutěže Ondřej Šimeček.

"Myslím si, že i pro fanoušky basketbalu v celém Česku je to jedinečná příležitost vidět naživo kvalitní týmy z celé Evropy. I vzhledem k výborným výkonům v uplynulém ročníku soutěže je naší ambicí a zájmem klubu udržet v maximální možné míře současný tým pohromadě i pro příští sezonu," dodal Šimeček.

Největší boj bude zřejmě o Kendricka Raye, který se ocitl v druhé ideální sestavě Ligy mistrů a byl zvolen nejužitečnějším hráčem české ligy. Už nyní má nabídky na tři kempy z týmů NBA. "Očekáváme i zájem z Evropy. Kendrick ale má platnou smlouvu, kluby by ho musely vykoupit. My o něj máme velký zájem a věříme, že i on se rozhodne zůstat ve známem prostředí pro další sezonu a pokračovat ve svém rozvoji," řekl Šimeček.

Nymburk se představil v obou dosavadních sezonách Champions League. V premiérovém ročníku skončil v základní skupině na třetím místě s deseti výhrami a čtyřmi prohrami. V osmifinále však nestačil na italské Sassari, když mu chyběl jeden bod k postupu. V této sezoně byl v základní skupině dokonce druhý těsně za Besiktasem, s nímž měl jen horší vzájemné zápasy. V prvním kole vyřazovacích bojů český mistr narazil na pozdějšího vítěze celé soutěže AEK Atény, kterému opět podlehl jen o jediný bod v součtu obou utkání. AEK rozhodl šťastnou trojkou několik sekund před koncem.

V příští sezoně by se mohly v soutěži představit dva české celky, neboť FIBA plánuje zařadit do předkola i vicemistra NBL. Šanci tak dostane i Opava. Třetí tým, o kterém se rozhodne mezi Pardubicemi a Svitavami, bude moci startovat v Evropském poháru FIBA.