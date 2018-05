Praha - Na středních školách letos poprvé od 90. let nepoklesl počet žáků nastupujících do prvních ročníků. Oproti loňsku jich přibylo 129. Celkem do prvního ročníku chodí 99.739 dětí. Vyplývá to ze souhrnných dat Národního ústavu pro vzdělávání, o kterých dnes ČTK informovala jeho mluvčí Markéta Růžičková. Trend růstu počtu středoškoláků by měl pokračovat i v dalších letech.

"I když je tento nárůst zatím nepatrný a jedná se o 0,1 procenta, tedy 129 žáků, jde bezpochyby o pozitivní trend, odražení se od pomyslného dna, k němuž počty přijatých klesaly od roku 1990. Očekáváme teď zhruba deset let, kdy počet přijímaných na střední školy naopak poroste," uvedla náměstkyně ústavu Helena Úlovcová.

Podíl studentů prvních ročníků v maturitních oborech je podle NÚV letos nejvyšší za posledních deset let, činí 69,58 procenta všech začínajících středoškoláků. Jde o 69.400 nových žáků. Na střední odborné školy chodí 40.926 nově přijatých, což je 41 procent všech prváků. Do učebních oborů, které jsou zakončeny výučním listem nastoupilo zhruba 30 procent všech.

V maturitních oborech přibylo zhruba 150 dětí, a to hlavně na středních odborných školách a v oborech s odborným výcvikem a maturitou, jejichž absolventi se stávají vysoce kvalifikovanými dělníky. Na gymnáziích naopak začínajících studentů mírně ubylo, oproti loňsku asi o 40. Podle NÚV na ně letos nově chodí 22.375 žáků, což je asi 22 procent všech studentů prvních ročníků.

ČR se tradičně řadí mezi země s vysokým počtem žáků v odborném vzdělávání na středních školách. Odbornou přípravu jich absolvuje zhruba 73 procent, což je podle NÚV nejvíc v EU. Následují Chorvatsko, Finsko, Rakousko a Slovensko s podíly nad 69 procent. V Česku převládá technické zaměření, které vyplývá ze skladby tuzemského průmyslu.

Podle NÚV je pro absolventy v současnosti mimořádně příznivá situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti je natolik nízká, že mají šanci najít místo i mladí bez pracovních zkušeností. Mezi mladými středoškoláky je nezaměstnaných asi 7,7 procenta absolventů. U vyučených je jen nepatrně větší než u maturantů, činí 7,8 procenta.

Výzkum NÚV ukázal, že přechod ze školy na trh práce v současnosti už není jednorázovou záležitostí, jak to často bývalo. Mladí lidé dnes podle Úlovcové nastupují do zaměstnání spíše postupně. Jejich pracovní a studijní aktivity se vzájemně prolínají a stávají se podle NÚV běžnou záležitostí, kterou některé firmy přímo vyžadují. Analýzy rozhovorů s absolventy středních škol podle NÚV prokazují, že vzdělávání v současnosti nekončí závěrem studia a že praxe dnes vyžaduje celoživotní doplňování znalostí.