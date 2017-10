Litvínov (Mostecko) - Skvělým výkonem přispěl k dalšímu bodovému zisku hokejistů Pardubic devatenáctiletý brankář Milan Klouček, který byl hlavní postavou Dynama při výhře v 11. kole na ledě posledního Litvínova 1:0 po samostatných nájezdech. Při první extraligové nule v kariéře pochytal v zápase 45 střel a navíc nepustil za záda ani jediný z pěti soupeřových pokusů v rozstřelu.

"Nula je pro mě takový bonus. Jsem za ni velice rád. Nečekal jsem to," řekl po utkání Klouček, jehož si Pardubice stáhly z prvoligových Litoměřic před úterní předehrávkou 14. kola na ledě pražské Sparty. Tam přispěl 39 úspěšnými zákroky k vítězství 3:1, díky kterému se Dynamo dostalo z posledního místa. V pátek sice Klouček nezabránil 22 zásahy domácí prohře s Olomoucí 1:2 po prodloužení, ale dnes mohl být opět spokojenější.

"Získali jsme dva body. Mohly být tři, ale také nemusel být ani jeden. Je škoda té nevyužité přesilovky pět na tři, kterou jsme měli celé dvě minuty. Ale hlavní je výhra. Mně i klukům pomůže, může nás těšit a půjdeme dál," podotkl Klouček, který pomohl Pardubicím, aby se bodově dotáhly na jedenáctou Olomouc i dvanáctý Liberec.

Na kontě měl Klouček před duelem na Spartě jen šest startů v extralize a pouze dvakrát odchytal celé utkání. Nyní je hlavní oporou Dynama. "Všechny zápasy se mi chytaly suprově. Cítím se dobře, hlavně mi kluci hodně pomáhají. Vyklekávají střely a za to jim patří velký dík," vyzdvihl Klouček týmový výkon. "Nejhůř mi dnes bylo v oslabení v prodloužení. Zase nás tam mleli, ale naštěstí jsme to s klukama zvládli a vyhráli."

Zatímco v první třetině čelil pouhým pěti střelám, ve druhém dějství na něj domácí vyslali 24 pokusů. "Já se snažím mít klidnou hlavu, nijak neřešit a chytat furt stejně. Ať už jde na mě dvacet střel nebo jedna. V první třetině na mě toho moc nešlo a byl tam až v poslední minutě jeden těžký zákrok," uvedl Klouček.

Přiznal, že před nájezdy byl trošku nervózní, protože toužil po výhře. Nevyzráli na něj ale František Lukeš, Jakub Černý, Richard Nejezchleb, Martin Hanzl ani Karel Pilař. "Moc jsem nezjišťoval, kdo jede. Jen u Lukeše pan trenér (Miloš Holaň) říkal, že je šikovný a má dobrou střelu. Čekal jsem spíš, že vystřelí, ale nakonec udělal kličku do bekhendu, což jsem moc nečekal. Ale naštěstí mi to trefilo beton," popsal Klouček.

Přiznal, že k sebevědomí mu pomohlo i působení v Litoměřicích. "Je to taky soutěž dospělých a už to není do áčka takový skok jako třeba z juniorky. I to mi pomohlo v tom, že jsem se cítil dobře ve všech zápasech. Byl jsem tam plně vytěžovaný, chytal jsem těžké zápasy. Hrál jsem proti Karlovým Varům, které mají skoro stejný tým jako v minulé sezoně v extralize," uvedl Klouček.

Cení si obou důležitých výher venku, ke kterým v tomto týdnu pomohl. "Na Spartě jsme si dokázali, že můžeme hrát fakt s každým soupeřem. Přistoupili jsme k tomu úplně parádně, Sparta hrála doma a porazili jsme ji 3:1. Ale dnes si té výhry asi cením ještě víc. Vzhledem k tomu, že Litvínov je v tabulce hned za námi, tak tady se hrálo o víc bodů," podotkl Klouček.

Je rád, že nyní se mužstvo může až do pátku připravovat na další duel s Třincem. "Všechny tři zápasy byly hrozně moc náročné, teď musíme všichni dobře zregenerovat a připravit se. Hrajeme až v pátek, musíme jet dál a sbírat další body," dodal Klouček.