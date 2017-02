Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnosti fanoušků fotbalové Slavie, kteří kritizovali policejní zásah při pochodu před derby se Spartou v dubnu 2014. ČTK to zjistila z úřední desky. Policisté zakročili poté, co fanoušci začali navzdory varováním odpalovat na Čechově mostě pyrotechniku. Slávisté poukazovali na tvrdost zákroku.

"Byl to přiměřený, neagresivní zákrok," řekl ČTK soudce Karel Šimka. Zdůraznil, že NSS se snaží pohlížet na policii spíše přísně. Chce, aby byla akceschopná tam, kde je to zapotřebí, ale pokud je to možné, má spíše mírnit situaci, nestupňovat napětí, "pomáhat a chránit".

Zákrok na Čechově mostě ovšem soud vyhodnotil jako oprávněný a přiměřený, stejně jako před tím Městský soud v Praze. Šimka poukázal zvláště na bezpečnostní aspekty situace.

Fanoušci pyrotechniku odpalovali v centru města, na rušné dopravní tepně, mohli se zranit navzájem, mohli ublížit kolemjdoucím. Další riziko představoval možný dopad pyrotechniky na lodě podplouvající most.

Při zásahu utrpěli někteří fanoušci zranění. Správní žaloba pětice slávistických přívrženců původně směřovala proti ředitelství pražské policie, policejnímu prezidiu i ministerstvu vnitra. Tvrdili, že použití pyrotechniky na mostě měli předem domluvené s antikonfliktním týmem a že policisté tvrdým zákrokem narušili jejich integritu, porušili shromažďovací právo i zákon o policii.

Do zásahu se zapojilo 592 policistů, osm koní, stejný počet psů a policejní vrtulník. Podle Šimky si policie "vytahovala" z davu především ty fanoušky, kteří odpalovali pyrotechniku.