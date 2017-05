Brno - Nejvyšší soud (NS) se začal zabývat korupční kauzou kolem bývalého středočeského hejtmana za sociální demokracii Davida Ratha, respektive stížností pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ministr nesouhlasí s tím, že Vrchní soud v Praze kvůli výhradám k odůvodnění odposlechů použitých v případu zrušil verdikt nad Rathem a dalšími deseti lidmi. Rath se dnešního jednání osobně účastnil, podal námitku na podjatost senátu.

Středočeský krajský soud Ratha v červenci 2015 uznal vinným z přijímání úplatků v souvislosti s krajskými zakázkami a nepravomocně mu uložil 8,5 roku vězení. Spojil ho s činnosti manželů Petra a Kateřiny Kottových, kteří dostali tresty o rok nižší. Odvolací senát ale rozsudek loni zrušil kvůli použitým odposlechům. Podle něj byly stěžejní důkazy obžaloby pořízeny nezákonně, a v hlavním líčení je proto nelze použít.

Rath uvedl, že si nemyslí, že by senát NS byl podjatý přímo vůči němu, ale nemusel by po tlaku prezidenta a ministra spravedlnosti rozhodovat nezávisle a svobodně. "Prezident a ministr, to je prostě jiná síla," uvedl Rath. Vyjádření prezidenta bere jako "brutální zásah". Prezident Miloš Zeman se v minulých týdnech opakovaně vyjádřil ve smyslu, že zvažuje podání kárné žaloby na soudce, který u vrchního soudu v případě Ratha rozhodoval.

"Mám za to, že Vrchní soud v Praze učinil rozhodnutí, které není v souladu se zákonem, a tudíž budu navrhovat, aby Nejvyšší soud tuto stížnost akceptoval," řekl za stěžovatele Radek Doležel z Nejvyššího státního zastupitelství. Ve stížnosti označil rozhodnutí vrchního soudu za "extrémní právní formalismus". Podle Doležela soud postupoval správně a zákonně, když odposlechy povolil, příkazy k nim nemají vady a lze je považovat za odůvodněné, uvedl.

K přednesené stížnosti se dnes vyjádřili všichni advokáti obviněných. Přiklonili se k názoru, že ministr by neměl podávat stížnost v momentě, kdy o věci ještě není pravomocně rozhodnuto. Mezi nimi byl například i advokát manželů Kottových Tomáš Sokol.

Odborníci nejsou jednotní v tom, jak se může náhled NS na zákonnost a použitelnost odposlechů projevit v Rathově kauze. Věc je živá, bude o ní znovu rozhodovat krajský soud. Právní názor NS na odůvodnění odposlechů ale bude důležitý pro budoucí praxi policie, státních zástupců a soudů.

Jednání u Nejvyššího soudu pokračuje ve středu v 9:00.