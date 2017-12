Praha - Novým trenérem fotbalistů Slavie Praha se stal Jindřich Trpišovský. Vedení úřadujícího ligového mistra získalo jednačtyřicetiletého kouče z Liberce, kde měl smlouvu do června příštího roku. Trpišovský nahradí na lavičce červenobílých odvolaného Jaroslava Šilhavého, na severu Čech jej nahradil David Holoubek, který dosud působil u mládeže Sparty.

Trpišovský si do Slavie přivedl i asistenty Jaroslava Köstla a Zdeňka Houšteckého i trenéra brankářů Štěpána Koláře. Délku smlouvy ani podmínky dohody s Libercem Pražané nezveřejnili.

"Cílem je, aby Slavia pod Jindřichem Trpišovským a jeho týmem co nejdříve budila respekt soupeřů, hrála agresivní a útočný fotbal a měla vůli a sílu vítězit do posledních okamžiků každého ligového nebo mezinárodního zápasu," uvedl na klubovém webu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Na působení ve Slavii se ohromně těším. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadion. Úkol, který je mi vlastní, je hrát co nejvíc ofenzivně a aktivně," prohlásil Trpišovský.

O jeho příchodu do Slavie se hovořilo už delší dobu. Spekulace zesílily poté, co se novým sportovním ředitelem vršovického klubu stal Jan Nezmar, který ve stejné roli do konce podzimu působil v Liberci. Právě na jeho návrh představenstvo Slavie Trpišovského angažovalo.

"Mám celkem jasnou představu o tom, jakým fotbalem by se měla Slavia prezentovat. Považuji za důležité, aby trenér do této filozofie zapadal, ba co víc, aby byl schopen ji rozvíjet. A to ať jde o způsob samotné hry nebo o přípravu týmu," uvedl Nezmar.

"Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že Jarda Šilhavý ve Slavii skončí, tak jsem s některými trenéry, kteří připadají v úvahu, mluvil. Jsem moc rád, že jsme se dokázali dohodnout s Jindrou a potažmo s Libercem. Znám dobře jeho práci," dodal Nezmar.

Trpišovský trénoval Slovan od léta 2015 a dokázal s ním dvakrát projít do základní skupiny Evropské ligy. V domácí soutěži s ním obsadil třetí místo, poté devátou příčku a nyní jsou Severočeši po podzimu čtvrtí. S libereckým mužstvem dokázal dosahovat na úspěchy a hrát moderní fotbal, přestože se kádr prakticky každý půlrok výrazně obměnil. Před angažmá v Liberci Trpišovský působil na Žižkově a v minulosti také dělal trenéra u mládeže konkurenční Sparty a Bohemians 1905.

Slavia odvolala dosavadního kouče Šilhavého, který v minulé sezoně dotáhl tým k nečekanému titulu, v úterý kvůli neuspokojivým podzimním výsledkům. Pražané coby obhájci ligové trofeje ztrácejí z druhého místa na první Plzeň 14 bodů a navíc nepostoupili ze skupiny Evropské ligy.

Pro Trpišovského je Slavia skok do jiné galaxie, tlaku se nebojí

Trenér Jindřich Trpišovský považuje svůj příchod z Liberce na lavičku slávistických fotbalistů za skok do jiné galaxie. Většího tlaku v týmu úřadujícího ligového mistra se nebojí a jako jeden z hlavních cílů si spolu s vedením vytyčil hrát od první do poslední minuty útočně.

"Pro mě to v kariéře nejsou postupné, ale mílové kroky. Před pěti lety jsem trénoval v Měcholupech divizi a pak třetí ligu a teď sedím tady. Pro nás pro všechny v realizačním týmu, s nímž jdeme dlouhou dobu pohromadě, je to turbulentní dvouapůlleté období. Z druhé ligy na Žižkově, kdy jsme chodili v uvozovkách kopat na silnici, přes dvojí účast v evropských pohárech pokračujeme v cestě tady. Je to takový skok do jiné galaxie," řekl pro slávistický web Trpišovský, který nahradil Jaroslava Šilhavého.

"Je pro mě velká čest stát se součástí takového klubu. Těším se hodně, i když to pro mě znamená dost změn. Jsem spíše konzervativní typ, beru to tak, že v první fázi si musím na Slavii zvyknout. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadion," dodal jednačtyřicetiletý kouč.

Výrazně vyššího tlaku, než na jaký byl zvyklý v Liberci, se neobává. "Vzpomínám si na moje začátky z Liberce, kdy jsme přicházeli z druhé ligy rovnou do evropských soutěží. Ten tlak je ve fotbale vždy stejný. Samozřejmě vnímám, že jdu do obrovského klubu, ale prostě fotbal na hřišti je stejný, hřiště je stejně velké a hraje 22 hráčů," konstatoval Trpišovský, jenž v začátcích kariéry trénoval mládež u rivala na Spartě.

Slavii přebírá na druhém místě tabulky se ztrátou 14 bodů na vedoucí tým ligy Plzeň. "Úkol, který jsem slyšel a je mi vlastní, je hrát co nejvíc ofenzivně a dopředu. Budeme se postupně seznamovat s týmem a cíl bude posunout těžiště co nejblíže k soupeřově bráně. Zjednodušeně řečeno útočit od první do poslední minuty, ať už s míčem nebo na míč, když ho mít nebudeme. To je takové přání vedení," řekl Trpišovský.

Za jeho příchodem do Slavie stál hlavně nový sportovní ředitel Jan Nezmar, s nímž do konce podzimu pracoval v Liberci. "On si mě vybral do Liberce z druholigového Žižkova a dal mi neuvěřitelnou šanci. Bylo to velké riziko, ale vybral si nás. Je to člověk, kterého si vážím pracovně i charakterově, jsme schopni si za deset minut říct věci, které si s jinými lidmi říkáte šest hodin. Jsme stejně naladění," uvedl Trpišovský.

Doufá, že zažije klidnější přestupní období než v Liberci. "Jsem zvyklý na migrační vlny tam a zpět. Ve Slavii je skvělý tým a skvělí hráči. V první fázi musíme navázat na to, co tady bylo, odvedl se tady obrovský kus práce. Trenéři, kteří tu byli před námi, dokázali získat titul. My musíme poznat tým a vymáčknout z hráčů maximum. Nejsem v tuhle chvíli zastáncem velkých změn. Bude záležet na tom, kteří hráči případně odejdou. Budeme se spíš rozhlížet po typologii hráčů, která v tom týmu úplně není," dodal.

Z Liberce si přivedl i tři své asistenty. "Přicházejí se mnou lidé, na které jsem zvyklý a kteří jsou určitou zárukou kontinuity práce. Ale protože přicházíme zvenčí, chtěli jsme mít v týmu i lidi, kteří jsou slávisté a jsou na zdejší prostředí zvyklí. Součástí týmu tak zůstávají třeba Standa Vlček a Radek Černý, trenérsky bude součástí i Jirka Bílek," jmenoval bývalého kapitána Slavie, který je nově ve vedení klubu.