Kladno - Novým předsedou středočeské ČSSD se dnes stal Robin Povšík. Byl jediným kandidátem na předsedu, hlasovalo pro něj 85 procent delegátů krajské konference v Kladně, řekl dnes Povšík ČTK. Na postu předsedy nahradí Jana Hamáčka, který se v únoru stal předsedou celé ČSSD.

"V dnešním vystoupení jsem se zcela jednoznačně a silně postavil za předsedu Hamáčka a vyjednanou dohodu o vstupu do vlády," řekl Povšík.

Další část jeho proslovu se týkala ryze krajských témat. "V nejbližší době si musíme definovat jasná témata, která budeme po zbylé funkční období v krajské radě prosazovat," uvedl. Očekává, že to budou věci se silným sociálním akcentem a že členové středočeské organizace budou chtít, aby se sociální demokracie mnohem víc programově vyhranila. Podle Povšíká se to týká například žákovského jízdného ve Středočeském kraji. "My trváme na tom, že žáci a studenti budou ve Středočeském kraji od 1. září jezdit zcela zdarma. Zdarma by měli jezdit také senioři od určitého věku," dodal Povšík.

"Moc mu gratuluji a přeji mu hodně štěstí a sil. Bez podpory této středočeské organizace, mé domovské, bych se nikdy nestal předsedou sociální demokracie," uvedl na twitteru dosavadní předseda Jan Hamáček. Post předsedy středočeské ČSSD Hamáček neobhajoval, už dříve složil i post zastupitele Mladé Boleslavi, protože se chtěl naplno věnovat své nové roli v čele ČSSD.

Na dnešním sjezdu středočeská ČSSD hlasuje také o podpoře vstupu strany do vlády s ANO. Podle místopředsedy krajské ČSSD Miloše Petery by středočeští sociální demokraté mohli podpořit vstup do menšinové vlády s hnutím ANO.