Nymburk - Novým předsedou Fotbalové asociace ČR se stal Martin Malík. Dosavadní generální ředitel STES, marketingové společnosti FAČR, získal na mimořádné valné hromadě v Nymburce v prvním kole volby potřebnou nadpoloviční většinu v české i v moravské komoře a porazil protikandidáta Petra Fouska. Valná hromada naopak neodsouhlasila změnu stanov v bodě volby předsedy, což kritizovali zástupci UEFA a FIFA. Pokud se situace nevyřeší, mohla by převzít kontrolu nad českým fotbalem FIFA prostřednictvím takzvané normalizační komise.

Sedmačtyřicetiletý Malík dostal v Čechách 120 ze 128 hlasů a za Moravu 55 ze 74 hlasů. Bývalého generálního sekretáře svazu Fouska zvolilo 18 moravských a sedm českých delegátů.

Fotbalová asociace tak na druhý pokus zvolila předsedu po Miroslavu Peltovi, který byl v květnu v souvislosti s dotační aférou zadržen a následně na funkci rezignoval. Na červnové valné hromadě v Praze se nepodařilo vybrat jeho nástupce ani ve třech kolech, volba tehdy skončila patem. Malíka podpořily Čechy, Fouska Morava. V době, kdy český fotbal neměl předsedu, FAČR řídili místopředsedové Roman Berbr a Zdeněk Zlámal.

Oba dnes posty místopředsedů asociace za Čechy a Moravu obhájili. Berbr ve veřejné volbě dostal od českých delegátů 117 hlasů ze 128 možných. Zlámal získal mezi 74 delegáty 38 hlasů, pro konkurenta Františka Juru hlasovalo 35 delegátů.

Záznam z TK Petra Fouska:

"Potěšila mě vaše odpovědnost a že jste zvolením předsedy otevřeli cestu k tomu, aby měl fotbal kompletní vedení," řekl Malík delegátům. "Že jsem byl zvolen v prvním kole, z toho cítím silný mandát. Vnímám to jako velkou odpovědnost a závazek vůči českému fotbalu. Fakt, že fotbal je jen jeden, musíme povýšit nad naše osobní zájmy," dodal marketingový specialista.

Malík v minulosti pracoval jako obchodní a marketingový ředitel společnosti Warner Bros. Entertainment, výkonný ředitel nizozemské agentury Boomerang digital či marketingový ředitel ve fotbalové Slavii. Studoval fotbalový management v Lausanne. Od roku 2013 působil ve STES, kde se stal vloni generálním ředitelem.

K volbě Malíka vyzval delegáty bývalý předseda FAČR Pelta, který veřejně vystoupil poprvé od svého zadržení. Třiapadesátiletý funkcionář také prohlásil, že ho zklamalo chování někdejší ministryně školství Kateřiny Valachové a šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Pelta naopak pochválil Berbra za dočasné vedení asociace.

Malík byl poté zvolen hned v prvním kole, ačkoliv se hlasovalo podle stávajících stanov, tedy stejně jako v červnu. Návrh výkonného výboru na změnu stanov ve volbě předsedy, podle kterého by přibylo čtvrté kolo, v němž by předsedu určila většina přítomných delegátů, odmítla v tajném hlasování moravská komora.

V ní bylo pro změnu jen 22 ze 74 delegátů, v české komoře hlasovalo pro 125 ze 128 delegátů. Ke schválení byla třeba většina v obou komorách. UEFA a FIFA v důsledku toho pohrozily, že pokud změna stanov neprojde do června 2018, vyšlou do Česka normalizační komisi, která by mohla převzít funkci výkonného výboru.

Nové složení výkonného výboru Fotbalové asociace ČR po valné hromadě 12. prosince: Předseda: Martin Malík. Místopředseda za Moravu: Zdeněk Zlámal. Místopředseda za Čechy: Roman Berbr. Předseda řídící komise za Čechy: Dagmar Damková. Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval. Členové za Čechy: Miroslav Liba, Rostislav Votík. Členové za Moravu: Karel Kula, Pavel Blaha. Členové za ligu: Tomáš Paclík, Dušan Svoboda.