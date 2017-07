Zlín - Novým generálním partnerem zlínských extraligových hokejistů je obchodní portál Aukro. Klub bude v nadcházející sezoně hrát pod názvem Aukro Berani Zlín. Do loga klubu, které bude k vidění i na dresech, se vrací beraní hlava. Novinářům to řekli generální manažer klubu Martin Hosták a spolumajitel společnosti Aukro Václav Liška.

Spolupráce mezi klubem a společností Aukro je podepsána na rok s dvouletou opcí. "Jsem velmi rád, že jsme dospěli až ke vzájemné dohodě, která bude ku prospěchu obou stran a směřuje k finanční stabilitě zlínského hokeje," uvedl Hosták. Výši finančního příspěvku ani jedna ze stran nezveřejnila. Rozpočet extraligového klubu není podle Hostáka ještě zcela naplněný, ekonomickou situaci však označil za stabilizovanou.

Námluvy mezi klubem a společností Aukro trvaly podle Lišky řádově několik týdnů. "Je pro nás velice zajímavé, že jsme v názvu klubu. Byla to jedna z našich podmínek," řekl ČTK Liška.

Vůbec poprvé v historii bude mít zlínský klub, který vznikl v roce 1929, v názvu slovo Berani. Fanoušci tak přezdívají tamní hokejisty už desítky let. Naopak zkratku HC už klub využívat nebude. "My chceme, aby prostě celá republika věděla, že jestliže se řekne Berani Zlín, že to znamená hokejový klub. Nevím o tom, že by ve Zlíně byl nějaký jiný oddíl, který si říká Berani Zlín. Aspoň ne na takhle celostátní úrovni. Takže když se řekne Berani Zlín, tak já už tam to HC nepotřebuji, protože to, že hrajeme hokej, budou všichni vědět," řekl Hosták.

Zlínský klub po devíti letech mění také logo. Nové, kterému dominuje hlava berana z profilu ve žluto-modro-bílé barvě, vzniklo ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati. "Pracovali jsme na něm od začátku kalendářního roku. Cílem bylo vytvořit logo splňující moderní parametry, které bude dominantou nejen dresu pro nadcházející sezony," sdělil marketingový manažer klubu Tomáš Melzer.

Společnost Aukro střídá v názvu stavební společnost PSG, která byla generálním partnerem od roku 2009. Nyní se přesunuje na pozici hlavního partnera, kterým je nově také firma Baťa.

Minulou sezonu zakončili zlínští hokejisté na 12. místě ve čtrnáctičlenné extraligové tabulce. Kádr poté opustili například útočníci Petr Holík a Robert Říčka, slovenský obránce Oldrich Kotvan a další bek Miroslav Blaťák, jenž ukončil kariéru.

Klub naopak ohlásil příchody útočníků Pavla Klhůfka, Tomáše Fořta a obránců Davida Noska a Tomáše Valenty. V pondělí, kdy začne hráčům příprava na ledě, by měl Zlín podle Hostáka představit další výraznou posilu.

"Jedno zajímavé jméno máme určitě, na druhém zajímavém se pracuje. Bude to velká sportovní bomba," sdělil generální manažer. Jeho cílem pro tuto sezonu je minimálně předkolo play off.

"Rozhodně se nechci dostat do situace loňské sezony, kdy ten závěr už byl takový nijaký. Hrála se skupina o 11. až 14. místo bez jakéhokoliv zájmu médií a fanoušků. Tohle bych těm lidem tady nerad dělal," doplnil Hosták.