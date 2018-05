Čáslav (Kutnohorsko) - Nový velitel vzdušných sil Petr Hromek chce zlepšit personální situaci u armádního letectva. Scházejí piloti, ale i technici a řídící letového provozu. Cílem je získat nové lidi a snížit počty přesčasových hodin. Další prioritou je udržet vysokou úroveň bezpečnosti letů, řekl Hromek při dnešním slavnostním nástupu na čáslavském letišti, kde převzal bojový prapor velitelství vzdušných sil od svého předchůdce Jaromíra Šebesty a náčelníka generálního štábu Aleše Opaty.

"Nemáme úplně naplněné tabulky, vzdušné síly jsou zhruba na 86 procentech. Největší nedostatek lidí je zatím u strakonického pluku, tam to bylo historicky. Ale jinak základny jsou zhruba na 92 až 93 procentech," uvedl Hromek. Současná personální situace však podle něj rozhodně není taková, že by byla ohrožena bezpečnost letů nebo obranyschopnost státu.

Více personálu by podle Hromka mělo přicházet z Univerzity obrany, které letectvo předává své požadavky a s níž je v kontaktu. "Dokonce se bude měnit i studijní program pro tyto specializace, aby byl atraktivnější pro lidi z civilu a aby věděli, že když na tu univerzitu nastoupí, tak tento obor budou dělat a nebude se o nich rozhodovat až v průběhu studia," řekl Hromek novinářům.

Připomněl i některé rozvojové programy, které v dohledné době čekají armádní letectvo. Převzít by mělo přestavěné letouny L-159 T2 nebo protiletadlové raketomety RBS-70NG. Letouny JAS-39 Gripen letos mají dostat kontejnery a munici, aby byly schopny působit i proti pozemním cílům. Kbelskou základnu čeká podle Hromka do roku 2020 vyřazení letounů Jak-40 a jejich nahrazení pravděpodobně stroji CASA, náměšťská základna má být přezbrojena novými vrtulníky, které nahradí dosavadní Mi-24. O jaké stroje by mohlo jít, velitel nechtěl říci. "Mohl bych tím upřednostnit jednoho výrobce před jiným," podotkl.

Upozornil i na to, že české vzdušné síly čekají zahraniční mise v Afghánistánu, Iráku a na Sinaji a ke konci příštího roku se počítá i s opětovným vysláním čtyř gripenů do Pobaltí.

Čtyřiapadesátiletý Hromek byl jmenován velitelem od 1. května, dosud byl zástupcem velitele vzdušných sil. Jeho předchůdce Šebesta míří do vojenské diplomacie. ČTK řekl, že od srpna bude přidělencem obrany v Indii. Zástupcem Hromka se stal Petr Lanči, dosavadní ředitel odboru rozvoje vzdušných sil v sekci rozvoje ministerstva obrany.