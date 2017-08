New York - Na nové technologii bezdrátové komunikace, která umožní přenos obrovského množství dat během okamžiku, pracuje kalifornský start-up Keyssa spolu s firmami Samsung Electronics, Hon Hai Precision Industry Co Ltd a dalšími. Informovala o tom agentura Reuters.

Start-up podporuje jeden z otců iPodu Tony Fadell. Od něho, Samsungu, Intelu a řady dalších už Keyssa získala přes 100 milionů dolarů.

Bezdrátová technologie, která nepoužívá wi-fi připojení, umožní, aby mezi dvěma počítačovými přístroji umístěnými blízko sebe proběhla výměna velkých souborů, jako třeba filmů, v řádu sekund.

Cílem je odstranit těžkopádné a objemné konektory uvnitř stále tenčích a lehčích zařízení, jako jsou telefony a notebooky. Aliance se Samsungem a Foxconnem se soustředí na mobilní telefony.