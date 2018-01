Praha - Trenér Jindřich Trpišovský v minulosti odmítl nabídky Plzně i Sparty a z úspěšného angažmá v Liberci odešel až nyní do Slavie za sportovním ředitelem Janem Nezmarem. S úřadujícím ligovým mistrem by se chtěl přiblížit totálnímu fotbalu, je mu ovšem jasné, že začátek nejspíš budou provázet porodní bolesti. Velkou přestavbu kádru s vedením druhého týmu ligy nechystá a poohlíží se spíše po českých hráčích.

"Nechtěl bych přímo říkat, že jsem nabídky Plzně a Sparty odmítl. Spíš to bylo ve fázi, že jsem byl v Liberci hodně spokojený. Ani teď se mi neodcházelo lehce. Ale Honza Nezmar mě do Liberce přivedl a vyhodnotilo se mi to tak, že pokud už mám odejít, měl bych odejít i s ním," řekl Trpišovský novinářům na startu přípravy po prvním tréninku se Slavií.

"Po dvou a půl letech přišel ideální čas, je to výzva v obrovském klubu. A hlavně pokračování spolupráce s Honzou, což beru jako obrovskou výhodu," doplnil jednačtyřicetiletý trenér, který v Edenu nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého.

Období těsně před Vánoci, kdy se uzavíral jeho příchod do Slavie, považuje za své nejhektičtější. "Vždy jsem myslel, že nejhektičtější týden jsem zažil, když jsem přišel do Liberce z druhé ligy. Sto kilometrů od domova, jiný fotbalový svět, poháry. Ale tohle byl ještě hektičtější týden. Do toho přibyly Vánoce plus ještě stěhování. Moc jsem toho nenaspal. Myšlenek bylo hodně. Ale výhodou je, že s Honzou známe a nemusíme si vysvětlovat detaily," podotkl Trpišovský.

Slavii chce vtisknout ofenzivní tvář. "Nechtěl bych se vracet k tomu, co bylo. Jaroslav Šilhavý tu odvedl skvělou práci. Teď je jiná fáze, my budeme nějak chtít pracovat, hrát svůj fotbal. Chtěli bychom se v uvozovkách blížit totálnímu fotbalu, v jedenácti hráčích bránit i útočit. Důležité je pojetí a uvidíme, co z toho vypadne za rozestavení, jestli 3-5-2, 4-4-2 nebo 4-1-4-1. Pro nás jsou důležité principy hry, které chceme vštěpovat od prvního dne," řekl Trpišovský.

"Musíme to zvládnout, ale určitě to budou provázet porodní bolesti. Výhodou je, že máme před sebou šest týdnů přípravy, dvě soustředění. Máme vytvořené maximální podmínky. Hráči už toho mají hodně za sebou, jsou v národních týmech, hráli Evropskou ligu a všichni víme, že umějí kopat. Bude na nás, abychom jim to dobře vysvětlili," doplnil.

V první řadě chce poznat stávající kádr. "Na některých postech je obrovská konkurence. Máme třeba čtyři výborné útočníky, byť typologicky trochu odlišné. Naopak na těch křídelních pozicích tolik hráčů není. Prvně chceme hráče dobře poznat, aby byli nově příchozí buď hodně talentovaní, nebo by to měli být hráči přímo pro základní sestavu. Nechtěli bychom dělat nic mezi," řekl Trpišovský.

"Když to bude zahraniční hráč, musí to být vyloženě hráč do základní sestavy. I to byl ten důvod, proč někteří ti hráči skončili. Cizinci musí být nejlepší v tom kádru. Poohlížíme se po českých hráčích, ať už hrají tady nebo v zahraničí," dodal.