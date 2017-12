Udine (Itálie) - Fotbalisté Udine vyhráli poslední dva zápasy italské ligy při skóre 5:0 i díky gólu a dvěma asistencím Antonína Baráka. Podle reprezentačního záložníka týmu i jemu osobně pomohl příchod trenéra Massima Odda, který má jasnou vizi a systém. Bývalý obránce AC Milán nebo Lazia Řím v závěru listopadu na lavičce Udine nahradil odvolaného Luigiho Delneriho.

"Pomohla nám změna trenéra, kouč Massimo Oddo to zvedl hodně. Má jasnou vizi, co chce hrát, a ví, jak nám to předat. Máme systém, tvář. Náš kádr fakt není špatný, jsou tady dobří hráči a podle mě máme tak na osmé deváté místo určitě. Rozhodně nejsme na druhou půlku tabulky, to vůbec ne. Jenom jsme předtím hráli trochu na náhodu, bylo to takové nijaké," řekl Barák pro web agentury Nehoda Sport, která ho zastupuje.

Barák po letním příchodu z pražské Slavie hrál ve třinácti z patnácti zápasů Serie A, v nichž zaznamenal tři branky a dvě asistence. "Je to skvělé. A hlavně je super, že jsem těmi góly nebo nahrávkami mohl pomoct týmu k výhrám, dodává nám to klid," podotkl Barák.

"V dnešní době už i záložníci musí dávat góly, a pokud chci pomýšlet výš, posunout se, tohle mi může jedině pomoct. Protože na ta čísla se dneska dívá každý, ať si říká kdo chce, co chce, je to důležitý ukazatel," doplnil třiadvacetiletý středopolař.

Udine je po neúplném 16. kole italské ligy na třináctém místě tabulky. Jen tři body ztrácí na desátou Boloňu. "Tým se po výhře jinak připravuje, je jiná nálada, i realizační tým reaguje jinak. Je to velmi důležité pro nás všechny. Výhrou s Beneventem jsme se ještě víc uklidnili a můžeme se soustředit na to, abychom pomalu začali naplňovat naše cíle," konstatoval Barák.

Zamlouvá se mu přístup trenéra Odda a jeho realizačního týmu. "Chtějí tu u každého rozvíjet jeho kreativitu, všechno, co má v sobě ten hráč navíc a trenéři se snaží, aby to předal týmu. Hodně se tlačím do střel a tak jsem to měl vždycky, dal jsem docela dost gólů. Pomáhá mi taky to, že jsem od druhého poločasu zápasu s Neapolí začal hrát středního záložníka zprava, což je pro mě lepší, protože při navádění míče na střed to mám ideálně na levačku," vysvětlil Barák.