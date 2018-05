Praha - Nový generální ředitel České pošty Roman Knap, který dosud vedl českou pobočku softwarové firmy SAP, by se mohl ujmout funkce v polovině června. Bude mít za úkol výrazně zlepšit hospodaření pošty, mimo jiné snížením nákladů. ČTK to řekla mluvčí ministerstva vnitra Alžběta Cimová.

"Jednání s panem Knapem probíhají. Nyní si vyřizuje své vztahy s předchozím zaměstnavatelem a nastoupit by mohl v polovině června," uvedla. Ministerstvo vnitra je zřizovatelem České pošty. Podle ministra v demisi Lubomíra Metnara musí nový šéf zlepšit platové podmínky zaměstnanců České pošty, na druhé straně by měl zredukovat řídicí aparát, což by vedlo ke snížení nákladů.

Pošta bude muset optimalizovat náklady a zároveň podpořit činnosti, které přinášejí nejvyšší zisky. Nové vedení by mělo také začít investovat do rentabilních služeb. "Záměr je, aby se zlepšily poštovní a doručovací služby. Aby se zákazníkům nestávalo, že dopis nedojde, že fiktivně někdo předstírá, že někdo nebyl zastižen doma a tak dále," doplnila mluvčí.

Státní podnik Česká pošta zaměstnává téměř 30.000 lidí v 3200 pobočkách. Loni jí klesl zisk o polovinu na 110 milionů korun. Předchozího ředitele Martina Elkána ministr ke konci února odvolal, protože podle něj neměl jasnou vizi směřování firmy.