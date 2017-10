Právě zveřejněno

New York - Nový ročník NHL začne čtyřmi zápasy ve středu a poprvé v historii se bude hrát slavná hokejová soutěž po rozšíření o tým Vegas Golden Knights s 31 účastníky. Celkový počet duelů v základní části se tak zvýší z dosavadních 1230 na 1271. Na rozdíl od let 1998, 2002, 2006, 2010 i 2014 se liga nepřeruší pro olympijské hry a hráči NHL budou v korejském Pchjongčchangu chybět.

Hned v úvodní večer se představí obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh doma proti St. Louis a v PPG Paints Areně slavnostně vyvěsí transparent připomínající červnovou obhajobu titulu a celkově pátý triumf v historii klubu. V dalších třech středečních duelech hostí Edmonton v "bitvě o Albertu" Calgary, v dalším kanadském souboji Toronto změří síly s Winnipegem a San Jose nastoupí proti Philadelphii.

Vegas sehraje první soutěžní zápas v pátek 6. října na ledě Dallasu. O čtyři dny později se Golden Knights představí poprvé ve vlastní T-Mobile Areně proti Arizoně. Novou halu pokřtí ve čtvrtek 5. října utkáním proti Minnesotě Detroit, který se ze staré Joe Louis Areny přesunul do Little Caesar’s Areny.

Colorado a Ottawa zavítají v sezoně ke dvěma zápasům do Stockholmu, které se budou hrát v pátek 10. listopadu a o den později v hale Ericsson Globe. V Evropě se základní části NHL představí poprvé od roku 2011. Předtím se hrála vybraná utkání na Starém kontinentu nepřetržitě od roku 2007.

V sezoně se také uskuteční tři zápasy pod širým nebem. První je na programu v sobotu 16. prosince v Lansdowne Parku v Ottawě mezi domácími Senators a Montrealem. Duelem vyvrcholí oslavy stého výročí založení NHL, jejíž první zápas se hrál 19. prosince 1917.

Tradiční Winter Classic na Nový rok 2018 sehrají na baseballovém Citi Field New York Rangers s Buffalem a na programu je i 3. března Stadium Series na Navy-Marine Corps Memorial Stadium v Annapolisu mezi Washingtonem a Torontem.

Liga se přeruší jen na Vánoce mezi 24. a 26. prosincem a pro Utkání hvězd v Tampě Bay od 26. do 29. ledna. Základní část vyvrcholí 15 zápasy v sobotu 7. dubna. Play off startuje o čtyři dny později.

Program NHL v sezoně 2017/18:

Středa 4. října:

Winnipeg - Toronto, Pittsburgh - St. Louis, Edmonton - Calgary, San Jose - Philadelphia.

Čtvrtek 5. října:

Boston - Nashville, Buffalo - Montreal, New York Rangers - Colorado, Ottawa - Washington, Detroit - Minnesota, Chicago - Pittsburgh, Anaheim - Arizona, Los Angeles - Philadelphia.

Pátek 6. října:

Columbus - New York Islanders, Tampa Bay - Florida, Dallas - Vegas.

Sobota 7. října:

Toronto - New York Rangers, Ottawa - Detroit, Florida - Tampa Bay, New Jersey - Colorado, New York Islanders - Buffalo, Pittsburgh - Nashville, Washington - Montreal, Carolina - Minnesota, St. Louis - Dallas, Chicago - Columbus, Arizona - Vegas, Vancouver - Edmonton, Anaheim - Philadelphia, Calgary - Winnipeg, San Jose - Los Angeles.

Neděle 8. října:

New York Rangers - Montreal.

Pondělí 9. října:

Boston - Colorado, New York Islanders - St. Louis, Buffalo - New Jersey, Toronto - Chicago, Tampa Bay - Washington, Edmonton - Winnipeg, Anaheim - Calgary.

Úterý 10. října:

New York Rangers - St. Louis, Carolina - Columbus, Montreal - Chicago, Nashville - Philadelphia, Dallas - Detroit, Vancouver - Ottawa, Vegas - Arizona.

Středa 11. října:

Toronto - New Jersey, Washington - Pittsburgh, Colorado - Boston, Anaheim - New York Islanders, Los Angeles - Calgary.

Čtvrtek 12. října:

Tampa Bay - Pittsburgh, Florida - St. Louis, Nashville - Dallas, Chicago - Minnesota, Vancouver - Winnipeg, Arizona - Detroit, San Jose - Buffalo.

Pátek 13. října:

New Jersey - Washington, Columbus - New York Rangers, Colorado - Anaheim, Calgary - Ottawa, Vegas - Detroit.

Sobota 14. října:

Winnipeg - Carolina, Montreal - Toronto, Tampa Bay - St. Louis, New York Rangers - New Jersey, Philadelphia - Washington, Pittsburgh - Florida, Dallas - Colorado, Minnesota - Columbus, Chicago - Nashville, Arizona - Boston, Vancouver - Calgary, Edmonton - Ottawa, Los Angeles - Buffalo, San Jose - New York Islanders.

Neděle 15. října:

Vegas - Boston, Anaheim - Buffalo, Los Angeles - New York Islanders.

Pondělí 16. října:

Detroit - Tampa Bay.

Úterý 17. října:

New Jersey - Tampa Bay, New York Rangers - Pittsburgh, Philadelphia - Florida, Washington - Toronto, Ottawa - Vancouver, Nashville - Colorado, Winnipeg - Columbus, Dallas - Arizona, Edmonton - Carolina, Vegas - Buffalo, San Jose - Montreal.

Středa 18. října:

Toronto - Detroit, St. Louis - Chicago, Los Angeles - Montreal.

Čtvrtek 19. října:

Boston - Vancouver, New York Rangers - New York Islanders, Philadelphia - Nashville, Columbus - Tampa Bay, Ottawa - New Jersey, Chicago - Edmonton, Colorado - St. Louis, Calgary - Carolina, Arizona - Dallas.

Pátek 20. října:

Buffalo - Vancouver, New Jersey - San Jose, Detroit - Washington, Florida - Pittsburgh, Winnipeg - Minnesota, Anaheim - Montreal.

Sobota 21. října:

New York Rangers - Nashville, Philadelphia - Edmonton, Boston - Buffalo, Ottawa - Toronto, Tampa Bay - Pittsburgh, New York Islanders - San Jose, Washington - Florida, Columbus - Los Angeles, Dallas - Carolina, Arizona - Chicago, Calgary - Minnesota, Vegas - St. Louis.

Neděle 22. října:

Detroit - Vancouver.

Pondělí 23. října:

Toronto - Los Angeles, New York Rangers - San Jose.

Úterý 24. října:

Buffalo - Detroit, New York Islanders - Arizona, Philadelphia - Anaheim, Pittsburgh - Edmonton, Carolina - Tampa Bay, Montreal - Florida, Ottawa - Los Angeles, Nashville - Calgary, Minnesota - Vancouver, Colorado - Dallas, Vegas - Chicago.

Středa 25. října:

St. Louis - Calgary, Columbus - Buffalo.

Čtvrtek 26. října:

Boston - San Jose, Toronto - Carolina, New York Rangers - Arizona, Pittsburgh - Winnipeg, Montreal - Los Angeles, Ottawa - Philadelphia, Tampa Bay - Detroit, Florida - Anaheim, Minnesota - New York Islanders, Edmonton - Dallas, Vancouver - Washington.

Pátek 27. října:

Vegas - Colorado, New Jersey - Ottawa, Columbus - Winnipeg, Carolina - St. Louis, Chicago - Nashville, Calgary - Dallas.

Sobota 28. října:

Buffalo - San Jose, Boston - Los Angeles, Toronto - Philadelphia, Montreal - New York Rangers, Tampa Bay - Anaheim, Florida - Detroit, New Jersey - Arizona, St. Louis - Columbus, Nashville - New York Islanders, Minnesota - Pittsburgh, Colorado - Chicago, Edmonton - Washington.

Neděle 29. října:

Carolina - Anaheim, Winnipeg - Pittsburgh, Calgary - Washington.

Pondělí 30. října:

New York Islanders - Vegas, Philadelphia - Arizona, Columbus - Boston, Ottawa - Montreal, Florida - Tampa Bay, St. Louis - Los Angeles, Vancouver - Dallas, San Jose - Toronto.

Úterý 31. října:

New York Rangers - Vegas, Detroit - Arizona, Minnesota - Winnipeg.

Středa 1. listopadu:

Chicago - Philadelphia, Edmonton - Pittsburgh, Vancouver - New Jersey, Anaheim - Toronto, San Jose - Nashville.

Čtvrtek 2. listopadu:

Boston - Vegas, Washington - New York Islanders, Ottawa - Detroit, Tampa Bay - New York Rangers, Florida - Columbus, St. Louis - Philadelphia, Minnesota - Montreal, Winnipeg - Dallas, Colorado - Carolina, Calgary - Pittsburgh, Arizona - Buffalo, Los Angeles - Toronto.

Pátek 3. listopadu:

Edmonton - New Jersey, Anaheim - Nashville.

Sobota 4. listopadu:

Ottawa - Vegas, St. Louis - Toronto, Winnipeg - Montreal, Boston - Washington, Tampa Bay - Columbus, Florida - New York Rangers, Philadelphia - Colorado, Dallas - Buffalo, Minnesota - Chicago, Arizona - Carolina, Vancouver - Pittsburgh, Los Angeles - Nashville, San Jose - Anaheim.

Neděle 5. listopadu:

Edmonton - Detroit, New York Islanders - Colorado, Chicago - Montreal, Calgary - New Jersey.

Pondělí 6. listopadu:

Boston - Minnesota, Toronto - Vegas, New York Rangers - Columbus, Washington - Arizona, Dallas - Winnipeg, Vancouver - Detroit.

Úterý 7. listopadu:

Buffalo - Washington, New Jersey - St. Louis, New York Islanders - Edmonton, Pittsburgh - Arizona, Carolina - Florida, Columbus - Nashville, Montreal - Vegas, Calgary - Vancouver, Anaheim - Los Angeles.

Středa 8. listopadu:

Toronto - Minnesota, New York Rangers - Boston, San Jose - Tampa Bay.

Čtvrtek 9. listopadu:

New Jersey - Edmonton, Philadelphia - Chicago, Montreal - Minnesota, St. Louis - Arizona, Calgary - Detroit, Anaheim - Vancouver, Los Angeles - Tampa Bay.

Pátek 10. listopadu:

Buffalo - Florida, Toronto - Boston, Washington - Pittsburgh, Columbus - Carolina, Dallas - New York Islanders, Colorado - Ottawa (ve Stockholmu), Vegas - Winnipeg.

Sobota 11. listopadu:

New York Rangers - Edmonton, Boston - Toronto, Montreal - Buffalo, Ottawa - Colorado (ve Stockholmu), Detroit - Columbus, New Jersey - Florida, Philadelphia - Minnesota, Carolina - Chicago, St. Louis - New York Islanders, Nashville - Pittsburgh, San Jose - Vancouver, Arizona - Winnipeg.

Neděle 12. listopadu:

Chicago - New Jersey, Washington - Edmonton, Anaheim - Tampa Bay, Los Angeles - San Jose.

Pondělí 13. listopadu:

Carolina - Dallas, Calgary - St. Louis.

Úterý 14. listopadu:

Pittsburgh - Buffalo, Montreal - Columbus, Florida - Dallas, Nashville - Washington, Minnesota - Philadelphia, Winnipeg - Arizona, Edmonton - Vegas, Los Angeles - Vancouver.

Středa 15. listopadu:

Detroit - Calgary, Chicago - New York Rangers, Anaheim - Boston.

Čtvrtek 16. listopadu:

Toronto - New Jersey, New York Islanders - Carolina, Montreal - Arizona, Ottawa - Pittsburgh, Tampa Bay - Dallas, Minnesota - Nashville, Winnipeg - Philadelphia, Colorado - Washington, Edmonton - St. Louis, Vancouver - Vegas, Los Angeles - Boston, San Jose - Florida.

Pátek 17. listopadu:

Columbus - New York Rangers, Detroit - Buffalo.

Sobota 18. listopadu:

Philadelphia - Calgary, Dallas - Edmonton, Ottawa - Arizona, Winnipeg - New Jersey, Los Angeles - Florida, Buffalo - Carolina, Montreal - Toronto, Tampa Bay - New York Islanders, Pittsburgh - Chicago, Washington - Minnesota, Nashville - Colorado, Vancouver - St. Louis, San Jose - Boston.

Neděle 19. listopadu:

Carolina - New York Islanders, Detroit - Colorado, New York Rangers - Ottawa, Vegas - Los Angeles, Anaheim - Florida.

Pondělí 20. listopadu:

Buffalo - Columbus, Toronto - Arizona, Washington - Calgary, Nashville - Winnipeg, Minnesota - New Jersey, San Jose - Anaheim.

Úterý 21. listopadu:

Philadelphia - Vancouver, St. Louis - Edmonton, Dallas - Montreal.

Středa 22. listopadu:

Buffalo - Minnesota, Detroit - Edmonton, Florida - Toronto, New Jersey - Boston, New York Islanders - Philadelphia, Pittsburgh - Vancouver, Washington - Ottawa, Carolina - New York Rangers, Columbus - Calgary, Tampa Bay - Chicago, Nashville - Montreal, Colorado - Dallas, Arizona - San Jose, Anaheim - Vegas, Los Angeles - Winnipeg.

Pátek 24. listopadu:

Boston - Pittsburgh, Anaheim - Winnipeg, Minnesota - Colorado, Philadelphia - New York Islanders, Washington - Tampa Bay, Buffalo - Edmonton, New Jersey - Vancouver, New York Rangers - Detroit, Columbus - Ottawa, Carolina - Toronto, St. Louis - Nashville, Arizona - Los Angeles, Dallas - Calgary, Vegas - San Jose.

Sobota 25. listopadu:

Toronto - Washington, Montreal - Buffalo, Ottawa - New York Islanders, Detroit - New Jersey, Florida - Chicago, Pittsburgh - Tampa Bay, Arizona - Vegas, St. Louis - Minnesota, San Jose - Winnipeg, Colorado - Calgary, Los Angeles - Anaheim.

Neděle 26. listopadu:

Carolina - Nashville, New York Rangers - Vancouver, Boston - Edmonton.

Pondělí 27. listopadu:

New Jersey - Florida, Pittsburgh - Philadelphia, Montreal - Columbus, Winnipeg - Minnesota, Chicago - Anaheim.

Úterý 28. listopadu:

Buffalo - Tampa Bay, New York Islanders - Vancouver, New York Rangers - Florida, Philadelphia - San Jose, Columbus - Carolina, Detroit - Los Angeles, Nashville - Chicago, Calgary - Toronto, Edmonton - Arizona, Vegas - Dallas.

Středa 29. listopadu:

Boston - Tampa Bay, Montreal - Ottawa, St. Louis - Anaheim, Colorado - Winnipeg.

Čtvrtek 30. listopadu:

Washington - Los Angeles, Detroit - Montreal, Nashville - Vancouver, Minnesota - Vegas, Chicago - Dallas, Calgary - Arizona, Edmonton - Toronto.

Pátek 1. prosince:

Buffalo - Pittsburgh, New York Islanders - Ottawa, New York Rangers - Carolina, Columbus - Anaheim, Florida - San Jose, St. Louis - Los Angeles, Winnipeg - Vegas, Colorado - New Jersey.

Sobota 2. prosince:

Philadelphia - Boston, Minnesota - St. Louis, Vancouver - Toronto, Montreal - Detroit, Tampa Bay - San Jose, Pittsburgh - Buffalo, Washington - Columbus, Arizona - New Jersey, Nashville - Anaheim, Carolina - Florida, Dallas - Chicago, Calgary - Edmonton.

Neděle 3. prosince:

Chicago - Los Angeles, Winnipeg - Ottawa, Vegas - Arizona, Colorado - Dallas.

Pondělí 4. prosince:

Washington - San Jose, Florida - New York Islanders, Nashville - Boston, Calgary - Philadelphia.

Úterý 5. prosince:

Pittsburgh - New York Rangers, Columbus - New Jersey, Montreal - St. Louis, Detroit - Winnipeg, Tampa Bay - New York Islanders, Dallas - Nashville, Colorado - Buffalo, Vancouver - Carolina, Vegas - Anaheim, Los Angeles - Minnesota.

Středa 6. prosince:

Toronto - Calgary, Washington - Chicago, Edmonton - Philadelphia, Anaheim - Ottawa.

Čtvrtek 7. prosince:

Boston - Arizona, Pittsburgh - New York Islanders, Montreal - Calgary, Tampa Bay - Colorado, Florida - Winnipeg, St. Louis - Dallas, Vancouver - Philadelphia, Los Angeles - Ottawa, San Jose - Carolina.

Pátek 8. prosince:

New Jersey - Columbus, Washington - New York Rangers, Nashville - Vegas, Chicago - Buffalo, Anaheim - Minnesota.

Sobota 9. prosince:

Detroit - St. Louis, Boston - New York Islanders, Montreal - Edmonton, Tampa Bay - Winnipeg, Florida - Colorado, New York Rangers - New Jersey, Pittsburgh - Toronto, Columbus - Arizona, Dallas - Vegas, San Jose - Ottawa, Calgary - Vancouver, Los Angeles - Carolina.

Neděle 10. prosince:

Chicago - Arizona, St. Louis - Buffalo, Toronto - Edmonton, San Jose - Minnesota.

Pondělí 11. prosince:

New York Islanders - Washington, New York Rangers - Dallas, Pittsburgh - Colorado, Detroit - Florida, Winnipeg - Vancouver, Anaheim - Carolina.

Úterý 12. prosince:

Buffalo - Ottawa, New Jersey - Los Angeles, Philadelphia - Toronto, Washington - Colorado, Columbus - Edmonton, St. Louis - Tampa Bay, Minnesota - Calgary, Chicago - Florida, Vegas - Carolina.

Středa 13. prosince:

Ottawa - New York Rangers, New York Islanders - Dallas, Detroit - Boston, Vancouver - Nashville.

Čtvrtek 14. prosince:

Boston - Washington, Philadelphia - Buffalo, Columbus - New York Islanders, Montreal - New Jersey, St. Louis - Anaheim, Minnesota - Toronto, Winnipeg - Chicago, Colorado - Florida, Calgary - San Jose, Edmonton - Nashville, Arizona - Tampa Bay, Vegas - Pittsburgh.

Pátek 15. listopadu:

Buffalo - Carolina, New Jersey - Dallas, New York Rangers - Los Angeles, Detroit - Toronto, Vancouver - San Jose.

Sobota 16. listopadu:

Minnesota - Edmonton, Boston - New York Rangers, St. Louis - Winnipeg, Ottawa - Montreal (NHL100 Classic pod širým nebem v Lansdowne Parku), New York Islanders - Los Angeles, Philadelphia - Dallas, Washington - Anaheim, Arizona - Pittsburgh, Carolina - Columbus, Colorado - Tampa Bay, Calgary - Nashville.

Neděle 17. prosince:

Winnipeg - St. Louis, Chicago - Minnesota, Vancouver - Calgary, Vegas - Florida.

Pondělí 18. prosince:

Boston - Columbus, New Jersey - Anaheim, Philadelphia - Los Angeles, Colorado - Pittsburgh, Edmonton - San Jose.

Úterý 19. prosince:

Toronto - Carolina, Buffalo - Boston, New York Islanders - Detroit, New York Rangers - Anaheim, Ottawa - Minnesota, Nashville - Winnipeg, Dallas - Washington, Arizona - Florida, Vancouver - Montreal, Vegas - Tampa Bay.

Středa 20. prosince:

Columbus - Toronto, Philadelphia - Detroit, Calgary - St. Louis.

Čtvrtek 21. prosince:

Boston - Winnipeg, New Jersey - New York Rangers, New York Islanders - Anaheim, Pittsburgh - Columbus, Tampa Bay - Ottawa, Nashville - Carolina, Dallas - Chicago, Edmonton - St. Louis, Los Angeles - Colorado, San Jose - Vancouver.

Pátek 22. prosince:

Buffalo - Philadelphia, Florida - Minnesota, Calgary - Montreal, Arizona - Washington.

Sobota 23. prosince:

Boston - Detroit, New York Islanders - Winnipeg, Edmonton - Montreal, Tampa Bay - Minnesota, Florida - Ottawa, New Jersey - Chicago, New York Rangers - Toronto, Pittsburgh - Anaheim, Carolina - Buffalo, Columbus - Philadelphia, Vegas - Washington, Arizona - Colorado, Dallas - Nashville, Vancouver - St. Louis, San Jose - Los Angeles.

Středa 27. prosince:

Boston - Ottawa, New Jersey - Detroit, New York Islanders - Buffalo, New York Rangers - Washington, Pittsburgh - Columbus, Carolina - Montreal, St. Louis - Nashville, Minnesota - Dallas, Winnipeg - Edmonton, Colorado - Arizona, Anaheim - Vegas.

Čtvrtek 28. prosince:

Washington - Boston, Tampa Bay - Montreal, Florida - Philadelphia, Arizona - Toronto, Vancouver - Chicago, Los Angeles - Vegas, San Jose - Calgary.

Pátek 29. prosince:

New Jersey - Buffalo, Ottawa - Columbus, Detroit - New York Rangers, Tampa Bay - Philadelphia, Carolina - Pittsburgh, Minnesota - Nashville, Winnipeg - New York Islanders, Dallas - St. Louis, Colorado - Toronto, Edmonton - Chicago, Anaheim - Calgary.

Sobota 30. prosince:

Ottawa - Boston, Florida - Montreal, Washington - New Jersey, St. Louis - Carolina, Nashville - Minnesota, Vancouver - Los Angeles.

Neděle 31. prosince:

Vegas - Toronto, Anaheim - Arizona, Columbus - Tampa Bay, Edmonton - Winnipeg, Detroit - Pittsburgh, Colorado - New York Islanders, Dallas - San Jose, Calgary - Chicago.

Pondělí 1. ledna:

Buffalo - New York Rangers (Winter Classic pod širým nebem na Citi Field).

Úterý 2. ledna:

Toronto - Tampa Bay, New York Islanders - Boston, Philadelphia - Pittsburgh, Carolina - Washington, Montreal - San Jose, St. Louis - New Jersey, Minnesota - Florida, Dallas - Columbus, Colorado - Winnipeg, Edmonton - Los Angeles, Vancouver - Anaheim, Vegas - Nashville.

Středa 3. ledna:

Detroit - Ottawa, New York Rangers - Chicago.

Čtvrtek 4. ledna:

Boston - Florida, Toronto - San Jose, Philadelphia - New York Islanders, Pittsburgh - Carolina, Montreal - Tampa Bay, St. Louis - Vegas, Minnesota - Buffalo, Dallas - New Jersey, Colorado - Columbus, Calgary - Los Angeles, Edmonton - Anaheim, Arizona - Nashville.

Pátek 5. ledna:

New York Islanders - Pittsburgh, Ottawa - San Jose, Detroit - Florida, Winnipeg - Buffalo, Chicago - Vegas.

Sobota 6. ledna:

Philadelphia - St. Louis, Colorado - Minnesota, Dallas - Edmonton, Boston - Carolina, Toronto - Vancouver, Ottawa - Tampa Bay, Arizona - New York Rangers, Calgary - Anaheim, Los Angeles - Nashville.

Neděle 7. ledna:

New York Islanders - New Jersey, Philadelphia - Buffalo, Chicago - Edmonton, Winnipeg - San Jose, Washington - St. Louis, Columbus - Florida, Montreal - Vancouver, Detroit - Tampa Bay, Pittsburgh - Boston, Vegas - New York Rangers.

Pondělí 8. ledna:

Toronto - Columbus.

Úterý 9. ledna:

Buffalo - Winnipeg, Washington - Vancouver, Ottawa - Chicago, Tampa Bay - Carolina, St. Louis - Florida, Nashville - Edmonton, Minnesota - Calgary.

Středa 10. ledna:

Toronto - Ottawa, Chicago - Minnesota.

Čtvrtek 11. ledna:

Buffalo - Columbus, Washington - Carolina, Tampa Bay - Calgary.

Pátek 12. ledna:

Columbus - Vancouver, Florida - Calgary, Carolina - Washington, Chicago - Winnipeg, Arizona - Edmonton.

Sobota 13. ledna:

New York Rangers - New York Islanders, Pittsburgh - Detroit, Minnesota - Winnipeg, Montreal - Boston, New Jersey - Philadelphia, Dallas - Colorado, Vegas - Edmonton, Los Angeles - Anaheim, San Jose - Arizona.

Neděle 14. ledna:

Pittsburgh - New York Rangers, Carolina - Calgary, Chicago - Detroit, Minnesota - Vancouver.

Pondělí 15. ledna:

Boston - Dallas, Colorado - Anaheim, Los Angeles - San Jose, Montreal - New York Islanders.

Úterý 16. ledna:

Toronto - St. Louis, New York Islanders - New Jersey, New York Rangers - Philadelphia, Detroit - Dallas, Nashville - Vegas, Arizona - San Jose.

Středa 17. ledna:

Boston - Montreal, Anaheim - Pittsburgh.

Čtvrtek 18. ledna:

New Jersey - Washington, New York Islanders - Boston, New York Rangers - Buffalo, Philadelphia - Toronto, Columbus - Dallas, Ottawa - St. Louis, Tampa Bay - Vegas, Nashville - Arizona, Colorado - San Jose, Los Angeles - Pittsburgh.

Pátek 19. ledna:

Florida - Vegas, Washington - Montreal, Anaheim - Los Angeles.

Sobota 20. ledna:

Buffalo - Dallas, Philadelphia - New Jersey, Colorado - New York Rangers, Calgary - Winnipeg, Montreal - Boston, Ottawa - Toronto, Detroit - Carolina, San Jose - Pittsburgh, St. Louis - Arizona, Nashville - Florida, Chicago - New York Islanders, Minnesota - Tampa Bay, Edmonton - Vancouver.

Neděle 21. ledna:

Washington - Philadelphia, Carolina - Vegas, Winnipeg - Vancouver, Anaheim - San Jose, Los Angeles - New York Rangers.

Pondělí 22. ledna:

Toronto - Colorado, New Jersey - Detroit, Minnesota - Ottawa, Chicago - Tampa Bay, Calgary - Buffalo, Arizona - New York Islanders.

Úterý 23. ledna:

Boston - New Jersey, Pittsburgh - Carolina, Montreal - Colorado, Detroit - Philadelphia, St. Louis - Ottawa, Nashville - Tampa Bay, Dallas - Florida, Edmonton - Buffalo, Vancouver - Los Angeles, Vegas - Columbus, Anaheim - New York Rangers, San Jose - Winnipeg.

Středa 24. ledna:

Chicago - Toronto, Calgary - Los Angeles.

Čtvrtek 25. ledna:

New Jersey - Nashville, Philadelphia - Tampa Bay, Pittsburgh - Minnesota, Montreal - Carolina, Ottawa - Boston, Detroit - Chicago, Florida - Washington, St. Louis - Colorado, Dallas - Toronto, Edmonton - Calgary, Arizona - Columbus, Vancouver - Buffalo, Vegas - New York Islanders, Anaheim - Winnipeg, San Jose - New York Rangers.

Úterý 30. ledna:

Boston - Anaheim, Buffalo - New Jersey, New York Islanders - Florida, Pittsburgh - San Jose, Carolina - Ottawa, Columbus - Minnesota, St. Louis - Montreal, Nashville - Chicago, Winnipeg - Tampa Bay, Dallas - Los Angeles, Calgary - Vegas, Vancouver - Colorado.

Středa 31. ledna:

Toronto - New York Islanders, Detroit - San Jose, Washington - Philadelphia.

Čtvrtek 1. února:

Boston - St. Louis, Buffalo - Florida, New Jersey - Philadelphia, New York Rangers - Toronto, Carolina - Montreal, Ottawa - Anaheim, Nashville - Los Angeles, Winnipeg - Vegas, Calgary - Tampa Bay, Edmonton - Colorado, Arizona - Dallas, Vancouver - Chicago.

Pátek 2. února:

Pittsburgh - Washington, Carolina - Detroit, Columbus - San Jose, Minnesota - Vegas.

Sobota 3. února:

Montreal - Anaheim, Philadelphia - Ottawa, Winnipeg - Colorado, Boston - Toronto, Buffalo - St. Louis, Florida - Detroit, New Jersey - Pittsburgh, New York Islanders - Columbus, Nashville - New York Rangers, Dallas - Minnesota, Vancouver - Tampa Bay, Calgary - Chicago, Los Angeles - Arizona.

Neděle 4. února:

Washington - Vegas, Montreal - Ottawa, Carolina - San Jose.

Pondělí 5. února:

Toronto - Anaheim, New York Islanders - Nashville, Dallas - New York Rangers, Edmonton - Tampa Bay.

Úterý 6. února:

Buffalo - Anaheim, Pittsburgh - Vegas, Carolina - Philadelphia, Columbus - Washington, Ottawa - New Jersey, Detroit - Boston, Florida - Vancouver, St. Louis - Minnesota, Winnipeg - Arizona, Chicago - Calgary, Colorado - San Jose.

Středa 7. února:

Toronto - Nashville, New York Rangers - Boston, Los Angeles - Edmonton.

Čtvrtek 8. února:

Buffalo - New York Islanders, New Jersey - Calgary, Philadelphia - Montreal, Ottawa - Nashville, Tampa Bay - Vancouver, St. Louis - Colorado, Minnesota - Arizona, Chicago - Dallas, San Jose - Vegas.

Pátek 9. února:

New York Islanders - Detroit, New York Rangers - Calgary, Washington - Columbus, Florida - Los Angeles, Carolina - Vancouver, Winnipeg - St. Louis, Dallas - Pittsburgh, Anaheim - Edmonton.

Sobota 10. února:

Boston - Buffalo, Toronto - Ottawa, Montreal - Nashville, Tampa Bay - Los Angeles, Carolina - Colorado, Columbus - New Jersey, Arizona - Philadelphia, Minnesota - Chicago, San Jose - Edmonton.

Neděle 11. února:

St. Louis - Pittsburgh, Winnipeg - New York Rangers, Washington - Detroit, Dallas - Vancouver, Buffalo - Colorado, New Jersey - Boston, New York Islanders - Calgary, Vegas - Philadelphia, Anaheim - San Jose.

Pondělí 12. února:

Toronto - Tampa Bay, Edmonton - Florida, Arizona - Chicago.

Úterý 13. února:

Boston - Calgary, Buffalo - Tampa Bay, New York Islanders - Columbus, Philadelphia - New Jersey, Pittsburgh - Ottawa, Carolina - Los Angeles, Detroit - Anaheim, Nashville - St. Louis, Minnesota - New York Rangers, Winnipeg - Washington, Vegas - Chicago, San Jose - Arizona.

Středa 14. února:

Toronto - Columbus, Colorado - Montreal, Vancouver - Florida.

Čtvrtek 15. února:

New Jersey - Carolina, New York Islanders - New York Rangers, Pittsburgh - Los Angeles, Ottawa - Buffalo, Tampa Bay - Detroit, Nashville - Calgary, Minnesota - Washington, Chicago - Anaheim, Arizona - Montreal, Vegas - Edmonton, San Jose - Vancouver.

Pátek 16. února:

Columbus - Philadelphia, Carolina - New York Islanders, Winnipeg - Colorado, Dallas - St. Louis.

Sobota 17. února:

Buffalo - Los Angeles, Minnesota - Anaheim, Ottawa - New York Rangers, Arizona - Edmonton, Vegas - Montreal, Tampa Bay - New Jersey, Pittsburgh - Toronto, Nashville - Detroit, Chicago - Washington, Vancouver - Boston, Calgary - Florida.

Neděle 18. února:

New York Rangers - Philadelphia, Colorado - Edmonton, Carolina - New Jersey, Columbus - Pittsburgh, Detroit - Toronto, San Jose - Dallas, Winnipeg - Florida.

Pondělí 19. února:

New York Islanders - Minnesota, Buffalo - Washington, Calgary - Boston, Nashville - Ottawa, Chicago - Los Angeles, Vegas - Anaheim.

Úterý 20. února:

Toronto - Florida, New Jersey - Columbus, Philadelphia - Montreal, Washington - Tampa Bay, Detroit - Nashville, St. Louis - San Jose, Winnipeg - Los Angeles, Edmonton - Boston, Vancouver - Colorado.

Středa 21. února:

Chicago - Ottawa, Anaheim - Dallas, Vegas - Calgary.

Čtvrtek 22. února:

Toronto - New York Islanders, New Jersey - Minnesota, Philadelphia - Columbus, Montreal - New York Rangers, Ottawa - Tampa Bay, Detroit - Buffalo, Florida - Washington, Nashville - San Jose, Edmonton - Colorado, Arizona - Calgary, Los Angeles - Dallas.

Pátek 23. února:

New York Rangers - Minnesota, Carolina - Pittsburgh, St. Louis - Winnipeg, Chicago - San Jose, Vegas - Vancouver.

Sobota 24. února:

Ottawa - Philadelphia, Calgary - Colorado, Dallas - Winnipeg, Toronto - Boston, Montreal - Tampa Bay, Detroit - Carolina, Florida - Pittsburgh, New Jersey - New York Islanders, Washington - Buffalo, Columbus - Chicago, Arizona - Anaheim, Los Angeles - Edmonton.

Neděle 25. února:

Buffalo - Boston, Nashville - St. Louis, New York Rangers - Detroit, Anaheim - Edmonton, Minnesota - San Jose, Arizona - Vancouver.

Pondělí 26. února:

Columbus - Washington, Montreal - Philadelphia, Tampa Bay - Toronto, Colorado - Vancouver, Los Angeles - Vegas.

Úterý 27. února:

Boston - Carolina, Pittsburgh - New Jersey, Washington - Ottawa, Florida - Toronto, Minnesota - St. Louis, Winnipeg - Nashville, Dallas - Calgary, Vegas - Los Angeles, San Jose - Edmonton.

Středa 28. února:

Montreal - New York Islanders, Tampa Bay - Buffalo, St. Louis - Detroit, Colorado - Calgary, Vancouver - New York Rangers.

Čtvrtek 1. března:

Boston - Pittsburgh, Philadelphia - Carolina, Florida - New Jersey, Dallas - Tampa Bay, Edmonton - Nashville, Arizona - Minnesota, Los Angeles - Columbus, San Jose - Chicago.

Pátek 2. března:

New York Islanders - Montreal, Florida - Buffalo, Carolina - New Jersey, Winnipeg - Detroit, Colorado - Minnesota, Calgary - New York Rangers, Vancouver - Nashville, Vegas - Ottawa, Anaheim - Columbus.

Sobota 3. března:

Tampa Bay - Philadelphia, Dallas - St. Louis, Los Angeles - Chicago, Boston - Montreal, Pittsburgh - New York Islanders, Arizona - Ottawa, Washington - Toronto (Stadium Series pod širým nebem na Navy-Marine Corps Memorial Stadium v Annapolisu), Edmonton - New York Rangers.

Neděle 4. března:

Colorado - Nashville, Florida - Philadelphia, Anaheim - Chicago, New Jersey - Vegas, Carolina - Winnipeg, Minnesota - Detroit, San Jose - Columbus.

Pondělí 5. března:

Buffalo - Toronto, Pittsburgh - Calgary, Dallas - Ottawa, Edmonton - Arizona, Vancouver - New York Islanders.

Úterý 6. března:

Boston - Detroit, New Jersey - Montreal, New York Rangers - Winnipeg, Columbus - Vegas, Tampa Bay - Florida, Nashville - Dallas, Minnesota - Carolina, Chicago - Colorado, Anaheim - Washington.

Středa 7. března:

Buffalo - Calgary, Philadelphia - Pittsburgh, Vancouver - Arizona.

Čtvrtek 8. března:

Boston - Philadelphia, New Jersey - Winnipeg, Columbus - Colorado, Ottawa - Buffalo, Detroit - Vegas, Tampa Bay - New York Rangers, Florida - Montreal, Nashville - Anaheim, Chicago - Carolina, Edmonton - New York Islanders, Los Angeles - Washington, San Jose - St. Louis.

Pátek 9. března:

Columbus - Detroit, Ottawa - Calgary, Dallas - Anaheim, Vancouver - Minnesota.

Sobota 10. března:

Boston - Chicago, Buffalo - Vegas, Tampa Bay - Montreal, Philadelphia - Winnipeg, Colorado - Arizona, Los Angeles - St. Louis, San Jose - Washington, Toronto - Pittsburgh, Florida - New York Rangers, Nashville - New Jersey, Edmonton - Minnesota.

Neděle 11. března:

Chicago - Boston, Calgary - New York Islanders, Pittsburgh - Dallas, Arizona - Vancouver.

Pondělí 12. března:

New York Rangers - Carolina, Philadelphia - Vegas, Washington - Winnipeg, Columbus - Montreal, Florida - Ottawa, Anaheim - St. Louis, Los Angeles - Vancouver, San Jose - Detroit.

Úterý 13. března:

Carolina - Boston, Montreal - Dallas, Tampa Bay - Ottawa, Nashville - Winnipeg, Minnesota - Colorado, Calgary - Edmonton, Arizona - Los Angeles.

Středa 14. března:

Toronto - Dallas, New York Rangers - Pittsburgh, Edmonton - San Jose, Vegas - New Jersey, Anaheim - Vancouver.

Čtvrtek 15. března:

Buffalo - Toronto, New York Islanders - Washington, Philadelphia - Columbus, Montreal - Pittsburgh, Florida - Boston, St. Louis - Colorado, Winnipeg - Chicago, Arizona - Nashville, Los Angeles - Detroit.

Pátek 16. března:

Washington - New York Islanders, Ottawa - Dallas, Colorado - Nashville, Calgary - San Jose, Anaheim - Detroit, Vegas - Minnesota.

Sobota 17. března:

Buffalo - Chicago, Florida - Edmonton, Los Angeles - New Jersey, Toronto - Montreal, Tampa Bay - Boston, Carolina - Philadelphia, Columbus - Ottawa, St. Louis - New York Rangers, Arizona - Minnesota, Vancouver - San Jose.

Neděle 18. března:

Colorado - Detroit, Vegas - Calgary, Tampa Bay - Edmonton, New York Islanders - Carolina, Philadelphia - Washington, Chicago - St. Louis, Winnipeg - Dallas, Anaheim - New Jersey.

Pondělí 19. března:

Boston - Columbus, Buffalo - Nashville, Montreal - Florida, Minnesota - Los Angeles, Arizona - Calgary.

Úterý 20. března:

New York Islanders - Pittsburgh, New York Rangers - Columbus, Washington - Dallas, Carolina - Edmonton, Ottawa - Florida, Detroit - Philadelphia, Tampa Bay - Toronto, Winnipeg - Los Angeles, Chicago - Colorado, Vegas - Vancouver, San Jose - New Jersey.

Středa 21. března:

Buffalo - Arizona, Pittsburgh - Montreal, St. Louis - Boston, Calgary - Anaheim.

Čtvrtek 22. března:

New York Islanders - Tampa Bay, Philadelphia - New York Rangers, Carolina - Arizona, Columbus - Florida, Ottawa - Edmonton, Detroit - Washington, Nashville - Toronto, Chicago - Vancouver, Colorado - Los Angeles, San Jose - Vegas.

Pátek 23. března:

Buffalo - Montreal, Pittsburgh - New Jersey, St. Louis - Vancouver, Winnipeg - Anaheim, Dallas - Boston.

Sobota 24. března:

Colorado - Vegas, San Jose - Calgary, Toronto - Detroit, Montreal - Washington, Ottawa - Carolina, Florida - Arizona, New Jersey - Tampa Bay, New York Islanders - Chicago, New York Rangers - Buffalo, Columbus - St. Louis, Minnesota - Nashville, Edmonton - Los Angeles.

Neděle 25. března:

Pittsburgh - Philadelphia, Dallas - Vancouver, Winnipeg - Nashville, Minnesota - Boston, Edmonton - Anaheim.

Pondělí 26. března:

Toronto - Buffalo, New York Islanders - Florida, New York Rangers - Washington, Carolina - Ottawa, Montreal - Detroit, Tampa Bay - Arizona, Chicago - San Jose, Vegas - Colorado, Los Angeles - Calgary.

Úterý 27. března:

New Jersey - Carolina, Ottawa - New York Islanders, Detroit - Pittsburgh, St. Louis - San Jose, Nashville - Minnesota, Winnipeg - Boston, Dallas - Philadelphia, Edmonton - Columbus, Vancouver - Anaheim.

Středa 28. března:

Toronto - Florida, Washington - New York Rangers, Vegas - Arizona, Colorado - Philadelphia.

Čtvrtek 29. března:

Boston - Tampa Bay, Buffalo - Detroit, New Jersey - Pittsburgh, Ottawa - Florida, Nashville - San Jose, Minnesota - Dallas, Chicago - Winnipeg, Calgary - Columbus, Vancouver - Edmonton, Los Angeles - Arizona.

Pátek 30. března:

New York Islanders - Toronto, New York Rangers - Tampa Bay, Washington - Carolina, Colorado - Chicago, Anaheim - Los Angeles, Vegas - St. Louis.

Sobota 31. března:

Boston - Florida, Detroit - Ottawa, Vancouver - Columbus, Toronto - Winnipeg, New Jersey - New York Islanders, Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, Nashville - Buffalo, Dallas - Minnesota, Arizona - St. Louis, Calgary - Edmonton, Vegas - San Jose.

Neděle 1. dubna:

Philadelphia - Boston, Tampa Bay - Nashville, Montreal - New Jersey, Pittsburgh - Washington, Anaheim - Colorado.

Pondělí 2. dubna:

Toronto - Buffalo, Ottawa - Winnipeg, Florida - Carolina, St. Louis - Washington, Minnesota - Edmonton, Los Angeles - Colorado.

Úterý 3. dubna:

New Jersey - New York Rangers, New York Islanders - Philadelphia, Columbus - Detroit, Montreal - Winnipeg, Tampa Bay - Boston, Florida - Nashville, Calgary - Arizona, Vancouver - Vegas, San Jose - Dallas.

Středa 4. dubna:

Buffalo - Ottawa, St. Louis - Chicago, Anaheim - Minnesota.

Čtvrtek 5. dubna:

New Jersey - Toronto, New York Islanders - New York Rangers, Philadelphia - Carolina, Washington - Nashville, Columbus - Pittsburgh, Detroit - Montreal, Florida - Boston, Winnipeg - Calgary, Edmonton - Vegas, Vancouver - Arizona, Los Angeles - Minnesota, San Jose - Colorado.

Pátek 6. dubna:

Pittsburgh - Ottawa, Tampa Bay - Buffalo, Chicago - St. Louis, Anaheim - Dallas.

Sobota 7. dubna:

Philadelphia - New York Rangers, Winnipeg - Chicago, Boston - Ottawa, Toronto - Montreal, Detroit - New York Islanders, Florida - Buffalo, Washington - New Jersey, Carolina - Tampa Bay, Nashville - Columbus, Arizona - Anaheim, Colorado - St. Louis, Calgary - Vegas, Edmonton - Vancouver, Los Angeles - Dallas, San Jose - Minnesota.