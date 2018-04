Praha - Nový ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vzejde z výběrového řízení, řekl dnes před poslanci premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Kandidáta na dočasného ředitele, jak uvedl, zatím nemá. Nynější ředitel inspekce Michal Murín v úterý oznámil, že z jejího čela odejde ke konci dubna.

Babiš na dotazy předsedy Pirátů Ivana Bartoše připomněl, že první ředitel GIBS Ivan Bílek i jeho nástupce byli jmenováni bez výběrového řízení. "Určitě bude transparentní výběrové řízení," zdůraznil premiér. Dočasného ředitele bude "nějakou formou" hledat.

Ministerský předseda se ohradil proti Bartošovu tvrzení, že Murína donutil k rezignaci svým tlakem. "Já jsem nikoho k ničemu nedonutil," uvedl.

Babiš a Murín vedli několik týdnů spor. GIBS v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovu podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS.

Murín, jenž minulý týden skončil kvůli vyčerpání v nemocnici, zdůvodnil odchod do civilu slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.