Toulouse (Francie) - Nový obří nákladní letoun BelugaXL vyrobený leteckou společností Airbus dnes uskutečnil svůj první let. Letoun po čtyřech hodinách a 11 minutách ve vzduchu přistál odpoledne na letišti u francouzského města Toulouse. V příštích deseti měsících bude muset letadlo nalétat ještě zhruba 600 hodin, aby získalo certifikaci a mohlo být uvedeno do běžného provozu. Uvedla to dnes firma Airbus, která letadla používá k přepravě obrovských letadlových částí, jako trup nebo křídla, mezi svými evropskými výrobními závody.

Program BelugaXL byl zahájen v listopadu 2014 s cílem vyřešit požadavky na vyšší přepravní kapacitu Airbusu. Firma v současnosti provozuje pět letadel BelugaST. Letouny mají název podle kytovce běluha, kterému jsou podobné, a jsou speciální verzí velkokapacitního letounu Airbus A300 upraveného k přepravě částí konstrukce letadel a rozměrných a neskladných nákladů. Airbus má v současnosti v provozu pět letadel BelugaST, které létají od roku 1994. Větší letouny BelugaXL mají těchto pět letadel nahradit postupně mezi roky 2019 a 2023.

Nové stroje BelugaXL vycházejí z nákladní verze letounu A330-200. Letadlo je dlouhé více než 63 metrů, vysoké téměř 19 metrů a může přepravovat více než 50 tun nákladu, o tři tuny více než jeho menší předchůdce. Při maximální kapacitě má letoun dolet 4000 kilometrů.