Praha - Nový ministr školství Robert Plaga (ANO) chce řešit finanční revizi inkluze, tedy společného vzdělávání. Nechce, aby náklady na inkluzi zasáhly do zvyšování platů školských pracovníků, řekl při dnešním uvádění do funkce. Premiér Andrej Babiš (ANO) na briefingu po uvedení Plagy kritizoval státní příspěvky pro soukromé školy. Stát má podle něj vlastní kapacity pro umístění žáků. Školské odbory trvají na tom, aby se i v dalších letech navyšovala tarifní část platů učitelů. Chtějí docílit toho, aby v roce 2020 měli pedagogové 130 procent průměrné mzdy

"Jeden z prvních úkolů je provést finanční a věcnou revizi inkluze. Situace není dobrá. Byl bych rád, aby to nemělo dopad na navýšení mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků," řekl Plaga.

Platy se zvedly naposledy učitelům o 15 procent a nepedagogickým pracovníkům o deset procent v listopadu. Odbory požadují pro pedagogy růst na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020. Plaga by chtěl, aby se zvyšovala více netarifní část platů. Mohlo by to pomoct ředitelům, aby lépe oceňovali jednotlivé zaměstnance podle toho, jak jsou pro školu důležití, uvedl.

Další prioritou bude podle něj také financování a podpora sportu a s tím související vznik samostatné agentury pro sport. Podle Babiše by měl řešit rozdělování státních peněz na sport nový vládní zmocněnec.

Plaga podotkl, že pro vznik agentury bude nutná změna kompetenčního zákona, takže agenda sportu bude patřit ještě nejméně jeden až dva roky stále ministerstvu školství. Chce stabilizovat situaci po letošních problémech se sportovními dotacemi, kdy kvůli kauze jejich údajného zneužití ministerstvo vyplácení peněz na nějakou dobu zastavilo.

"Co se týká podpory významných sportovních akcí, tak já jsem toho názoru, že tyto klíčové věci musí být řešeny, na úrovni vlády, to znamená, aby to bylo usnesení vlády, aby i ta akce samotná věděla, že má podporu na několik let dopředu," dodal nový ministr.

Podle Babiše bude muset Plaga řešit také otázku financování soukromých a církevních škol. "Byl jsem ubezpečen, že stát má dostatečné kapacity, aby žáci mohli chodit do školy," řekl. Podle něj je ČR jedinou zemí, která tyto školy podporuje ze státních peněz. Ministerstvo jim přispívá zhruba 6,5 miliardy korun ročně, uvedl.

Soukromé a církevní školy si naopak v poslední době stěžovaly, že dostávají peníze na růst platů s ročním zpožděním. Současný způsob financování je podle nich nespravedlivý, žádaly proto ministerstvo o změnu.

Plaga, který střídá v čele ministerstva Stanislava Štecha (za ČSSD), provede také na úřadě personální změny. Z ministerstva odejdou političtí náměstci Petr Pavlík (ČSSD) a Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL). Plaga, který sám začínal jako politický náměstek, chce posty politických náměstků zcela zrušit. Na ministerstvu školství je ještě šest odborných náměstků. Sedmým byl dosud Plaga, který po začátcích na postu politického náměstka vedl sekci pro vysoké školy a výzkum.

Prezident Miloš Zeman jmenoval jednobarevný kabinet premiéra Babiše 13. prosince. Hned poté Babiš uvedl do úřadů sedm nových ministrů, čtyři nastupují na ministerstva dnes. Ze 14 ministrů je devět nováčků, pět jich pracovalo v minulé koaliční vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Školské odbory trvají na růstu tarifů, až pak uvítají i odměny

Školské odbory trvají na tom, aby se i v dalších letech navyšovala tarifní část platů učitelů. Chtějí docílit toho, aby v roce 2020 měli pedagogové 130 procent průměrné mzdy. Pokud by se dařilo dostatečně navyšovat tarify, mohly by podle šéfa odborů Františka Dobšíka začít růst i odměny a příplatky pro některé učitele.

Nový ministr školství Robert Plaga dnes uvedl, že by chtěl, aby se zvyšovala více netarifní část platů. Mohlo by to podle něj pomoct ředitelům, aby lépe oceňovali zaměstnance podle toho, jak jsou pro školu důležití.

Odbory by uvítaly, kdyby se například snížily úvazky preventistů a vzrostly jim odměny, nebo se navýšily příplatky za třídnictví, řekl dnes Dobšík na tiskové konferenci. Předpokladem je podle něj ale nejdřív růst tarifů, aby bylo učitelství atraktivnější profesí.

Školské odbory očekávají od budoucí vlády, že ve svém programovém prohlášení uvede konkrétní kroky vedoucí k růstu rozpočtu školství. Vláda bude o svém programu rozhodovat dnes odpoledne.

Dobšík již dříve řekl, že do regionálního školství by mělo jít v příštích letech zhruba deset miliard korun ročně na navyšování platů učitelů i nepedagogických pracovníků. Učitelům by se podle něj mělo přidat víc, aby průměr jejich platů proti ostatním profesím ve veřejné správě vzrostl. Další dvě až čtyři miliardy navíc by v příštích letech měly jít každoročně do vysokého školství, doplnil dnes šéf vysokoškolských odborů Petr Baierl.

Školské odbory uspořádaly po volbách petici, ve které žádají vládu, aby zajistila financování školství srovnatelné s vyspělými zeměmi EU, jež dávají do resortu průměrně šest procent HDP ročně. Nyní odbory počítají, kolik lidí petici podpořilo. K 14. prosinci to bylo 22.564 podpisů, přesné číslo budou znát do konce tohoto týdne. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se potom zástupci odborů chtějí sejít, termín zatím neznají.

Podle vládního návrhu má ministerstvo školství příští rok hospodařit s 175,74 miliardy korun. Proti rozpočtu schválenému na letošek je suma o 19,21 miliardy korun vyšší. Objem kapitoly se podle bývalého ministra Stanislava Štecha (za ČSSD), který rozpočet návrh rozpočtu předložil, poprvé dostává nad tři procenta hrubého domácího produkt.

O přesunech peněz i o celém rozpočtu rozhodnou poslanci ve třetím čtení v úterý. Dobšík doufá, že Sněmovna schválí doprovodné usnesení, aby vláda od září 2018 navýšila tarify učitelů opět o 15 procent, jako to udělala bývalá vláda letos.

Do regionálního školství by příští rok podle vládního návrhu mělo plynout 120,55 miliardy korun, meziročně o 16,9 miliardy navíc. Částka pro vysoké školy má vzrůst skoro o tři miliardy na 24,61 miliardy korun. Naopak asi o 190 milionů na 5,45 miliardy korun by měla klesnout suma na podporu sportu. Stát by ale zároveň chtěl poslat víc peněz sportovním reprezentantům.