Praha - Nový ministr kultury Ilja Šmíd chystá novelu zákona o památkové péči. Chce připravit systém integrující programy památkové péče, aby byla podpora systematická, oznámil při dnešním uvádění do funkce. Plánuje také investice do výstavby nových objektů pro kulturní instituce. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že je v plánu další zvyšování platů v kultuře. Muzikolog a hudební manažer Šmíd vystřídal ve funkci Daniela Hermana (KDU-ČSL).

"Chceme připravit systém programů, které by integrovaly stávající programy památkové péče, aby podpora památek byla naprosto systematická," řekl novinářům Šmíd. Úřad podle něj připravuje také upřesněný soupis památek.

Nový ministr oznámil, že plánuje personální změny. "Ale budu je uskutečňovat po podrobném seznámení s prací každého člověka na ministerstvu. Každopádně budu rušit minimálně jeden post politického náměstka," doplnil.

Babiš si dnes pochvaloval spolupráci s Hermanem a zdůrazňoval význam kultury, ale jako "teoreticky špatnou zprávu pro ministerstvo" připomněl svou starší úvahu o zřízení vládní čtvrti, kam by se do novostavby přestěhovaly vládní úřady sídlící třeba dnes v historických objektech jako právě ministerstvo kultury. "Jsem přesvědčen o tom, že (sídlo ministerstva kultury) Nostický palác by mohl být permanentně otevřen veřejnosti, stejně jako budova ministerstva pro místní rozvoj na Staromáku (Staroměstském náměstí)," řekl. O výstavbě čtvrti prý jedná s Prahou, uvedl, že by mohla být v Holešovicích nebo Bubnech a "už je to na papíře".

Jako o vydařených projektech resortu za Hermanova působení se zmínil o zahájené rekonstrukci památníku Tomáše Bati ve Zlíně, projektech Císařských lázní v Karlových Varech, nádraží v Praze Bubnech či bývalé věznice v Uherském Hradišti, z níž by mělo být muzeum. Za pozitivní považuje, že "řešili Invalidovnu"; národní kulturní památka však ani téměř rok a půl po neúspěšné dražbě stále není převedena na Národní památkový ústav, který zájem o ni deklaroval již před veřejnou aukcí.

"Priorita znamená jednu věc, a to, že kultura je základem společnosti. Hlavní úkoly přecházejí z předcházejícího období, je to památková péče, obnova památkových objektů, výstavba nových. Chceme investovat, je rozestavěno Janáčkovo kulturní centrum v Brně, obnovuje se budova Státní opery, je celá řada objektů, jejichž rekonstrukci chceme dokončit," řekl dnes Šmíd ČTK. "Chceme navýšit rozpočty programů v oblasti živého umění, stejně jako v památkách a bavíme se hodně o navýšení rozpočtu ministerstva kultury celého, které stále je bez církví na výši 0,7 procenta. Chtěli bychom se dostat až na to jedno procento," doplnil.

Šmíd vystudoval počátkem 70. let obor český jazyk a hudební výchova na Pedagogické fakultě v Plzni a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byl vedoucím lidové skupiny Vojenského uměleckého souboru v Táboře (1976 až 1982), vedoucím uměleckého oddělení Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1982 až 1990).

V roce 1994 spoluzakládal s Jiřím Bělohlávkem Pražskou komorní filharmonii, kterou šest let řídil. Poté byl ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (2006 až 2012) a umělecký ředitel opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Od roku 2014 učí na katedře Arts managementu podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.

Prezident Miloš Zeman jmenoval jednobarevný kabinet premiéra Babiše 13. prosince. Hned poté Babiš uvedl do úřadů sedm nových ministrů, čtyři nastupují na ministerstva dnes. Ze 14 ministrů je devět nováčků, pět jich pracovalo v minulé koaliční vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).