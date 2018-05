Praha - Nový trenér skokanů na lyžích David Jiroutek vyhlásil po nástupu do funkce "zákaz babrání se v minulosti". Po čtyřletém angažmá v Rusku se vrátil k české reprezentaci a už začal s týmem pracovat na zlepšení.

Skokani v uplynulé sezoně zcela propadli. Ve Světovém poháru bodovali sporadicky a na olympijských hrách v Pchjongčchangu měli k medailím daleko. O víkendu se i proto změnilo vedení úseku. Do čela byl zvolen bývalý vítěz Světového poháru Jakub Janda a potvrzen byl příchod nového kouče. David Jiroutek je zpět v liberecké Dukle a tři týdny už dává většině skokanů pořádně do těla.

"A nevidím pesimismus, že by něco nešlo. Je potřeba se jasně domluvit, co a jak bude a že přes to nejede vlak," řekl Jiroutek v rozhovoru s ČTK. Věří, že český skok na tom není tak tristně, jak v zimě vypadal. "Je potřeba dát čtyři pět faktorů dohromady, hlava zapomene, začne fungovat jinak a roste," myslí si Jiroutek.

Skokanům se od prvního závodu SP nedařilo, i když léto měli vydařené. Během zimy se nedokázali vyhrabat ze špatných výkonů. "O uplynulé sezoně se nebavíme, abychom nezabředli do toho, co bylo a nebylo. Život jde dál a jedeme. Já tady nebyl a je potřeba udělat aktivní program, mít hlavu plnou nových informací," řekl Jiroutek. Proto už do tréninku zařadil kolečkové brusle ve skateparku, tenis i golf.

Skokani si v zimě stěžovali na materiál, který dostali pozdě a nevyhovoval. "Když se bude pracovat, věci se budou dělat pořádně a každý bude myslet především na to, jak se zlepšovat, tak přestane myslet na materiál," konstatoval Jiroutek, ale dodal, že kvalitní materiál bude úsek pro závodníky samozřejmě průběžně shánět.

Jiroutka překvapila špatná váha reprezentantů. "Polovina má skokanskou nadváhu. To je vedle techniky hlavní problém," řekl trenér. Z ciziny přivezl speciální trenažér na vylepšení letové fáze a už se snaží pozměnit postavení na nájezdu. "Měníme techniku tlačení v odrazové stopě. Máme za sebou 600 opakování na trenažéru," řekl.

V uplynulých letech byla reprezentace rozdělena na dvě skupiny. To by chtěli Jiroutek s bratrem Jakubem změnit. "Není nás tolik, abychom něco dělili," řekl David Jiroutek. Zapojit do spolupráce by chtěl také bývalého letce na lyžích Antonína Hájka, který vede B-tým. "Věci z letové fáze má pořád čerstvě v sobě," řekl Jiroutek.

Na konci května plánuje první skoky na můstku a už bych chtěl vidět pokrok. "Nepojedeme si jenom skočit, ale mít cíl, co chceme dělat," podotkl.

Českou reprezentaci už dvakrát vedl. Nejdříve v letech 2000-02 a poté 2009-14. Uplynulé čtyři roky strávil u ruského béčka. "Ukázalo mi to, že pokud lidi nepracují na společném cíli, tak je to průser. Absolutně tam nefunguje systém," řekl.

Má i zkušenost, o které dříve hovořili i trenéři jiných sportů, když působili v Rusku, že mu vedení měnilo nominace z politických důvodů. "Přiletěl jsem na soustředění a ze tří tam byli dva jiní, protože se blížily svazové volby," uvedl Jiroutek. "Děly se nekoncepční věci, bez systému a tlak byl ze čtyř stran nezávisle na sobě," řekl.

Náročná třeba byla v Rusku i logistika. Jiroutek měl v týmu závodníka z Moskvy a dalšího ze Sachalinu, který leží nad Japonskem. "To je osm tisíc kilometrů. Tady jedeme autem šest hodin na můstky, za šest jsem zase doma," porovnával Jiroutek, kterému prý pomohlo, že se ještě "musel" učit ruštinu. "I díky tomu jsem tam vydržel čtyři roky."