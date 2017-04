Praha - Chybělo jen málo a Martin Hašek se vůbec nestal novým trenérem fotbalistů Bohemians 1905. Někdejší kouč Sparty byl předloni rok bez angažmá a vážně uvažoval, že s trénováním skončí. Pak ale na začátku loňského roku přišla nabídka od druholigové Vlašimi a následný nynější přesun ke "klokanům".

"(Po konci u A-týmu) jsem dělal u béčka Sparty, pak ve druhé lize, pak jsem byl rok bez angažmá. Říkal jsem si, že mám docela velké zkušenosti jako hráč i na té nejvyšší úrovni, v Lize mistrů, v reprezentaci. Tři a půl roku zkušeností ve Spartě, vystudovaná vysoká škola obor pedagogika sport. Čili že by takový profil mohl někoho zajímat," řekl dnes novinářům před tréninkem s novým týmem Hašek.

"Postupem času jsem ale přestával věřit a v jednu chvíli jsem byl téměř rozhodnutý, že opustím tento obor. Už jsem rozbíhal jiný byznys. Ale pak trenér Petržela odešel do Baníku, já dostal pozici ve Vlašimi, začalo mě to tam zase hrozně bavit a teď jsem tady," dodal sedmačtyřicetiletý kouč.

U Bohemians ho čeká druhé ligové angažmá. Ve Spartě nejprve dělal asistenta generálnímu sportovnímu manažerovi (GSM) Jozefu Chovancovi a na jaře sezony 2011/12 sám vedl Letenské ve 13 kolech. "Ten systém byl takový, že nade mnou byl GSM, který nesl tíhu zodpovědnosti, chodil na tiskovky, rozhodoval o sestavě a tréninkovém plánu. Já dělal trenérskou práci, ale víc to dopadalo na hlavu GSM," uvedl Hašek.

"Teď jsem poprvé v pozici, kdy ponesu plnou zodpovědnost. Takže tlak bude větší, ale zase ve Spartě je jasným cílem titul, musí se pořád vyhrávat. V Bohemce abyste skončili třeba osmí, si občas můžete dovolit i prohrát," srovnával čtrnáctinásobný reprezentant.

Momentálně s Bohemians nemůže myslet na osmé místo, ale na boj o záchranu. "Klokani" po sérii deseti kol bez výhry mají jen čtyřbodový náskok na předposlední Jihlavu, kterou v sobotu přivítají v Ďolíčku. "Celé tři dny jde o to, abychom vytvořili dobrou atmosféru, abychom vrátili do hlav hráčů víru ve své schopnosti. Na té vlně pozitivní energie abychom sklouzli do zápasu a přetavili ho ve vítězství," řekl Hašek.

Jako nového trenéra Bohemians ho doporučil končící kouč Miroslav Koubek. "Není to úplně obvyklé. Jsem rád, že jsem se stal trenérem Bohemky a zároveň, že nejsou narušené vztahy mezi mnou a trenérem Koubkem. Po obědě s ním mám domluvenou kávu, jedu za ním na Kladno. Abychom si popovídali o mužstvu a setkali se prostě jako přátelé," uvedl Hašek.

Od angažmá ve Spartě se trochu změnil. "Myslím, že už nejsem tolik tvrdý. Člověk dozrává, stárne, tak jsem k tomu nějak postupně dospěl. Trochu jsem změknul, ale zase ne tolik, abych byl měkký," řekl.

Měkký rozhodně nebude na syna Martina, kterého bude trénovat už potřetí. "Je to pro mě automatismus, to samozřejmě zlehčuju. Je to normální člen kádru se všemi právy a povinnostmi jako ostatní. Ale má to těžší tím, že je víc pod drobnohledem ostatních. Musí být trochu lepší než druzí, aby si tu pozici obhájil. V kabině jsem pro něj trenér, doma trenér i otec zároveň. Přecházím z jedné pozice do druhé, jak se mi to hodí," dodal s úsměvem.