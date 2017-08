Ostrava - Stavba nového dřevěného kostela v Třinci - Gutech místo vyhořelého začne pravděpodobně příští rok na podzim. Hotový by měl být na jaře 2019. Náklady se odhadují na 20 milionů korun. Biskupství, které je vlastníkem, už nechalo vypracovat projekt. Novinářům to dnes řekl vedoucí stavebního odboru diecéze Václav Kotásek. Kostel shořel minulý týden, z úmyslného zapálení jsou obviněni tři mladíci.

"Naším cílem je, aby vznikla co nejvěrnější vědecká rekonstrukce kostela. Kostel bude opět z dubového, jedlového a smrkového dřeva. To dodají biskupské lesy. Těžba dřeva by měla začít ještě letos v zimě," uvedl. Dodal, že do konce srpna by pak měli odborníci rozebrat trosky, převézt použitelné prvky do skladů v Třinci. Z nich by měli vyčíst co nejvíce informací. "Například kde přesně byly kolíky, které spojovaly jednotlivé trámy. To vše bude potřeba vědět, až začne stavba," řekl.

Podle Kotáska bude mít biskupství stavební povolení na podzim příštího roku. Hned pak by měly začít práce. "Trámy se budou opracovávat na místě. Hrubá stavba bude hotova pravděpodobně ještě v zimě. Předpokládáme, že na jaře či v létě kostel zpřístupníme veřejnosti," doplnil.

Náklady na stavbu nyní odhaduje na 20 milionů korun. Z velké části by je měla pokrýt pojistka. Peníze z dnes vyhlášené sbírky by se pak měly použít především na vybavení interiérů. "Už dnes víme, že nebudeme vytvářet kopie soch a obrazů, které tam byly. Budeme o tom ještě jednat s památkáři," řekl.

Stavbu nového kostela ulehčí skutečnost, že původní byl podrobně zmapován. Podrobná dokumentace vznikla v 50. letech a další pak před několika lety, kdy byla stavba rekonstruována. Právě z této dokumentace mohou vycházet lidé, kteří se nyní podílejí na obnově. "Rozsah škod je obrovský, kostel je prakticky zničen. K dispozici máme kvalitní zaměření objektu a další dokumentaci, díky níž je možná obnova stavby metodou vědecké rekonstrukce, obdobně jako tomu bylo u kostela svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který vyhořel v roce 2002," dodal ředitel Národního památkového ústavu Ostrava Michal Zezula.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech shořel minulý týden v noci na středu. Pocházel z 16. století, velká část jeho vybavení byla původní a byly v něm i obrazy z první poloviny 16. století. V letech 2011 a 2012 byl za 4,3 milionu korun zrekonstruován. Z úmyslného zapálení policie obvinila tři mladíky. Dva z nich jsou ve vazbě.