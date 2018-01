Praha - Rozhlasový seriál s anketou 100 hitů republiky 1918 - 2017 s moderátorem Martinem Hrdinkou hledá od začátku týdne ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka nejoblíbenější skladbu v historii československé písničky. O největším hitu desetiletí a století republiky rozhodují hlasováním sms sami posluchači, kteří budou zařazeni do slosování o ceny. ČTK to řekl moderátor pořadu Martin Hrdinka.

"Má se jednat o největší anketu v dějinách Českého rozhlasu. S nadsázkou se dá říct, že co rok to hit. Na konci se tak utkají Pětatřicátníci, hoši jako květ z roku 1918 a loňský hit Když nemůžeš, tak přidej od kapely Mirai," řekl ČTK Hrdinka.

Od 8. ledna rozhlas představuje v dopoledním a odpoledním vysílání vždy jeden hit daného roku. Startovním rokem byl letopočet 1918, který zastoupila vojenská skladba Pětatřicátníci, hoši jako květ, jejímž autorem je populární herec, režisér a písničkář Karel Hašler. Poslední hit, který zazní, bude z roku 2017. Hit století vyhlásí 27. října 2018, na stejný den chystá Český rozhlas koncert na Václavském náměstí.

Moderátor Hrdinka k nabídnutým písním přidává její příběh, tři důležité události a jednu osobnost, která se v daném roce narodila. "Bude to taková svým způsobem osvěta, kterou jsme lidem jako rozhlas trochu dlužili. Využili jsme náš bohatý hudební archiv ve spojení s historií," uvedl Hrdinka, který je autorem ankety.

Sto nasazených hitů, z nichž posluchači vybírají hit století, nominoval Český rozhlas na základě prodaných not, nosičů, nejhranějších písní v rádiích, hitparád i sledovanosti na internetu. Do finále postoupí 12 písní - dvě s největším počtem hlasů a poté nejúspěšnější skladby jednotlivých desetiletí. "Je to jenom hra jako každá anketa, takže očekáváme i diskuse," podotknul Hrdinka.

V anketě 100 hitů republiky již zazněl například písničkový symbol první světové války Vítězná Madelon s textem Eduarda Basse (1919), hit kabaretu Červená sedma Písnička z mládí (Letní noc se rozklenula) reprezentující rok 1920, pochodová píseň písničkáře a bývalého ředitele Ochranného svazu autorského Karla Ballinga Bílí rejtaři (1921), další "hašlerovka" Copak je to za vojáka (1922), jedna z posledních písniček zakladatele Červené sedmy Jiřího Červeného Pane kapelníku, hrajte mi tu mou! (1923) nebo jeden z prvních zahraničních šlágrů s jazzovým rytmem s textem Jana Volkova Stará, natoč gramofon (1927). Český rozhlas zřídil YouTube kanál, kde si mohou zájemci písničky poslechnout.