Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Dvaatřicetiletý hroch Mike, který před dvěma týdny přijel ze Stuttgartu do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, zvládá pobyt v novém prostředí dobře. Zatím žije v zimovišti v zázemí zoo, kde se seznamuje s dvěma hrošími samicemi. Návštěvníci by hrocha mohli ve venkovním výběhu vidět příští rok na jaře. ČTK to dnes řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

Kontakt se samicemi Hulou a Monou nemá hroch Mike přímý. Nejblíže se mohou zvířata k sobě přiblížit v bazénku, kde jsou mezi hrochem a samicemi silné kovové trubky. Mezerami mezi trubkami se však zvířata mohou navzájem dotknout, třeba kopyty. "Kontakt je přátelský, není tam agrese. Věříme, že až zvířata spojíme, že bude vše probíhat v pořádku. Zatím jim ale chceme nechat prostor, aby se co nejvíce poznala," řekla Jiroušová. Hroch podle ní většinu času zatím tráví právě v bazénku, kde se cítí bezpečně. Spojení zvířat zoo plánuje až v příštím roce.

Hroch Mike ve dvorské zoo nahradil dvouletého hrošího samce Karla Wilhelma, který pocházel také z Německa a ve dvorské zoo v srpnu uhynul. Mike při svém pobytu v Německu zplodil šest potomků a ve Dvoře Králové by měl vytvořit chovné stádo s pětiletou Hulou a o necelý rok mladší Monou. Celou hroší trojici by měli návštěvníci vidět se zahájením sezony safari na přelomu dubna a května. "Bude záležet na počasí, zda voda v nádrži u výběhu bude dostatečně teplá," řekl Jiroušová.

Hroch Mike se narodil v Antverpách v roce 1985. O čtyři roky později se přesunul do zoo ve Stuttgartu, kde prožil dalších 28 let. Loni však ve Stuttgartu uhynula samice, proto byl Mike doporučen koordinátorem chovu do jiné zoo.

V srpnu uhynulý samec Karl Wilhelm přišel do Dvora Králové letos začátkem června ze zoo v Karlsruhe. Ve Dvoře Králové žil ve velkém výběhu společně s pětiletou Hulou a o necelý rok mladší Monou a měl pomoci v dvorské zoo obnovit chov těchto zvířat. Uhynul na následky zranění vnitřní strany stehna a pozdější sepse.

Hroši se do dvorské zoo vrátili loni, a to po 14 letech. Zoo hrochy chovala od roku 1966, v roce 1972 se jí podařilo odchovat první mládě. Celkem zoo odchovala osm mláďat, z toho šest samic a dva samce. Posledním hrochem v dvorské zoo byl samec Heini, kterého zahrada v červenci 2002 darovala do zahraničí kvůli plánované rekonstrukci pavilonu slonů, kde do té doby byli i hroši a tapíři.